WEC: Старт сезона перенесли в Имолу, гонка в Катаре откладывается

Старт сезона WEC в Катаре перенесен из-за ситуации на Ближнем Востоке, первый этап пройдет в Имоле 17–19 апреля. Новая дата гонки будет объявлена позже.
Иннокентий Петров
03.03.2026, 22:32·2 мин
Фото: F1news.ru

Сезон чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) подвергся изменениям из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке. Ожидания относительно возможной корректировки календаря подтвердились — старт сезона откладывается.

Изначально первый этап должен был пройти в Катаре в последние выходные марта. Однако Федерация международного автомобильного спорта (FIA) объявила о переносе катарского этапа на более поздний срок. Решение обусловлено соображениями безопасности всех участников: спортсменов, команд и зрителей.

Организаторы WEC в тесном взаимодействии с Катарской федерацией автомотоспорта (QMMF) пришли к выводу, что гонку «1812 км Катара» необходимо перенести на вторую половину сезона. О точной новой дате проведения этапа будет сообщено дополнительно.

В связи с этими изменениями чемпионат откроется этапом «6 часов Имолы», запланированным на 17-19 апреля.

Президент FIA Мохаммед бен Сулайем подчеркнул, что безопасность и благополучие сообщества остаются главным приоритетом организации. Он выразил благодарность катарским коллегам из QMMF и автоклубу ACO за принятое решение, которое было согласовано с учетом всех обстоятельств.

Особое значение гонка в Катаре имеет для многих поклонников, спортсменов и команд, поэтому FIA продолжит сотрудничать со всеми сторонами для поиска новой даты, ориентировочно в 2026 году. Федерация будет внимательно следить за развитием ситуации в регионе, выражая поддержку тем, кого затронули последние события, и надеется на скорое возвращение спокойствия и безопасности.

