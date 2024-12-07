WEC: В Ле-Мане изменён формат квалификации

Французский автоклуб ACO, организатор марафона «24 часа Ле-Мана», объявил о долгожданных изменениях в формате квалификации. Начиная с июня 2025 года, будет внедрена новая система, которая позволит участвовать большему числу машин в финале квалификации, известном как «Гиперпоул».

По новым правилам, финальная часть квалификации будет разделена на две части, что позволит соревноваться 12 машин в «младших» классах и 15 в категории Hypercar, вместо предыдущих 8 в каждой из категорий.

11 июня команды, участвующие в классах LMP2 и LMGT3, будут проводить 30-минутную квалификацию. 12 лучших экипажей в каждой из этих категорий продолжат борьбу в Гиперпоуле, который состоится на следующий день, где и будут определены начальные позиции в LMP2 и LMGT3.

Сразу после квалификации команд в LMP2 и LMGT3 на трассу выйдут гиперкары, и только 15 самых быстрых пройдут в Гиперпоул. Этот этап пройдет 12 июня и будет разделен на две части: первая часть длится 20 минут и участвуют все 15 спортпрототипов категории Hypercar, затем 10 лучших экипажей продолжат борьбу за поул в 15-минутной финальной сессии.

Исходя из результатов Гиперпоула, будет определен лидер квалификации и расстановка машин в начальных рядах стартового поля. Этот новый формат квалификации будет использоваться исключительно на Ле-Мане, остальные этапы Первенства мира по гонкам на выносливость останутся без изменений.

К открытию приема заявок на участие в супермарафоне «24 часа Ле-Мана» будут готовы уже с четверга.