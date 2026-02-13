WEC: Alpine покидает серию, чтобы «сосредоточиться исключительно на Формуле 1»

Руководство Renault Group официально объявило о завершении своего участия в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) в конце 2026 года. О подобных планах ходили слухи в гоночном сообществе на протяжении последних месяцев.

Ранее сообщалось о недовольстве французского автоконцерна финансовыми результатами бренда Alpine, под которым выпускаются спортивные автомобили. Как стало известно, в Renault Group начали рассматривать возможность сокращения расходов на автоспортивные программы. На этой неделе представители Alpine подтвердили, что следующий сезон станет заключительным для заводской команды в WEC. Напомним, Alpine дебютировала в чемпионате мира по гонкам на выносливость в 2013 году.

В категории LMDh гиперкары Alpine A424 впервые приняли участие в соревнованиях в 2024 году. В прошлом сезоне команда отметилась первой победой, выиграв престижную гонку «6 часов Фудзи», а также несколько раз поднималась на пьедестал. Несмотря на эти достижения, новые руководители Renault Group во главе с Франсуа Провостом сочли их недостаточными для продолжения спортивной программы Alpine в WEC.

Для поклонников бренда есть и положительные новости — высвобождающиеся ресурсы планируется направить на развитие команды Alpine в Формуле 1. Именно на этом чемпионате компания намерена сосредоточить свои усилия в будущем.

Филипп Криф, исполнительный директор Alpine, прокомментировал решение компании следующим образом: «Мы вынуждены принимать трудные решения, чтобы защитить долгосрочные устремления Alpine. С одной стороны, автомобильная промышленность развивается медленнее, чем ожидалось, прежде всего это видно по рынку электромобилей.

С другой стороны, чтобы добиться успеха в долгосрочной перспективе, мы должны продолжать инвестировать в модельный ряд Alpine и развитие нашего бренда. В результате необходимо принимать решительные меры, чтобы обеспечить этой марке стабильное будущее.

Если говорить об автоспорте, то мы сожалеем, что не сможем продолжать выступления в WEC после этого сезона, но сосредоточимся на Формуле 1, которая предоставляет нам уникальную платформу, на основе которой мы постараемся добиться роста узнаваемости нашего бренда…

Стремление к победам – неотъемлемая часть ДНК марки Alpine, это относится ко всем областям нашего бизнеса. Поэтому я уверен, что в 2026-м мы продолжим бороться до последней секунды последней гонки сезона WEC».

Помимо этого, стало известно о прекращении работы заводской команды The Dacia Sandriders, выступающей в ралли-рейдах. Команда завершит участие в соревнованиях также по итогам 2026 года, несмотря на недавний успех в знаменитом марафоне «Дакар».