Мы берём эксклюзивный взгляд в секретный архив исторических автомобилей SEAT

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Вы, наверное, слышали о легендарном складе A122 на заводе SEAT в Барселоне. Именно здесь SEAT Historics хранит семь десятилетий классических автомобилей.

Вероятно, вы также видели все материалы, которые мы опубликовали в социальных сетях (Instagram и TikTok) во время нашего последнего визита, когда мы отмечали 40-летие SEAT Ibiza и заглянули в эту же коллекцию.

Каждый раритет уникален, у каждого своя история и многочасовой труд. Для восстановления этих шедевров требуется много работы и вложений. Если вы сомневаетесь, посмотрите на это видео.

Комната "Ржавчины" в исторической коллекции SEAT

Эту комнату, которую вы видите на фото, часто называют "зоной ржавчины", - шутит Исидре Лопес, руководитель SEAT Historics.

"Это небольшой склад, где у нас находится несколько автомобилей, ожидающих своей очереди быть спасенными и восстановленными для включения в коллекцию музея," - говорит Лопес, стоя перед особыми автомобилями.

Среди автомобилей, ожидающих своего часа, SEAT 1500 (прапрадед SEAT Alhambra), пикап 1500, принадлежавший флоту Telefónica, стеклянная семейная 1400 (из которых в Испании сохранилось всего четыре), и один из двух выпущенных 1400 Visits.

Фото: Motor1.com

Многие из машин, выставленных в состоянии новых, в настоящее время в складе A122, требовали значительной реставрационной работы.

"Это одна из самых увлекательных и интересных частей нашей работы," - говорит Лопес. "Но это также несет на себе ответственность быть честными перед историей и людьми, особенно перед инженерами и профессионалами, создавшими их."