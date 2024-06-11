Посмотрите, как председатель Toyota разбил и перевернул GR Yaris.

Акио Тоёда известен тем, что имеет практический подход к высокопроизводительным автомобилям. Бывший президент и генеральный директор Toyota даже принимал участие во многих гоночных событиях под псевдонимом "Morizo". В настоящее время он занимает должность председателя компании и по-прежнему активно участвует. Если вам нужны доказательства, вот этот 67-летний энтузиаст за рулем GR Yaris, но будьте осторожны, это заканчивается не очень хорошо.

В декабре 2023 года он попал в аварию на раллийной версии горячего хэтчбека, преодолевая трассу Шимояма в Японии. Она расположена в Техническом центре Шимояма Toyota, который был полностью запущен в апреле 2024 года. Это исследовательский центр, где интерьер похож на боксовый рай Nürburgring. И да, за рулем - Акио Тоёда, а на пассажирском сиденье - девятикратный чемпион ралли Японии Норихико Кацута.

Фото: Motor1.com

Недавно опубликованное видео с камеры внутри автомобиля показывает, что произошло после того, как раллийная машина врезалась в насыпь, вызвав переворот GR Yaris. Норихико Кацута первым освободился из разбитой машины, прежде чем Тоёда смог выбраться из обломков. Вседорожная хэтчбек завершила свой путь с колесами, обращенными к небу. К счастью, оба вышли сухими из воды и смогли рассказать эту историю на церемонии открытия исследовательского центра.

Toyota решила публично показать сильно поврежденный GR Yaris во время церемонии открытия своего нового объекта. Идея заключается в том, чтобы продемонстрировать, что компания тестирует автомобили до поломки. Обычно поврежденные машины ремонтируются и проходят дополнительные испытания. Но на этот раз Toyota сделала исключение.

Тоёда является движущей силой за распространение автомобилей GR и был замечен за рулем некоторых специальных моделей, таких как уникальный GRMN Century. Владелец Suzuki Jimny, бывший глава Toyota, настаивает, что развитие двигателей внутреннего сгорания должно продолжаться, поскольку он утверждает, что электромобили никогда не превысят долю в 30 процентов.