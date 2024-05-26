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Мы наблюдаем, как грязный Acura NSX проходит свою первую мойку за 22 года.

Производитель Acura выпустил всего около 1250 NSX в 1992 году. Чуть более 400 автомобилей покинули завод с внешним покрытием Grand Prix White и черным интерьером. Один из них простоял в мастерской 22 года, покрытый пылью и плесенью.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
26.05.2024, 22:02·2 мин
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Фото: Motor1.com

Производитель Acura выпустил всего около 1250 NSX в 1992 году. Чуть более 400 автомобилей покинули завод с внешним покрытием Grand Prix White и черным интерьером. Один из них простоял в мастерской 22 года, покрытый пылью и плесенью. Теперь владелец решил его продать. И перед тем как расстаться с легендарной машиной, он хочет провести полное детальное очищение.

На выполнение этой грязной работы был приглашен Ларри Косилла из Ammo NYC. Процесс начался с обычной мойки, чтобы смыть грязь, накопившуюся на поверхности. Но этого оказалось недостаточно для тщательной очистки этого иконического среднемоторного спортивного автомобиля. Проход с помощью глиняной заготовки позволил собрать еще больше загрязнений.

Десятилетия застоянного воздуха привели к образованию белой плесени на многих внутренних поверхностях, включая сиденья, рулевое колесо и панель приборов. Даже если владелец держал автомобиль запечатанным, это не помешало влаге проникнуть в салон и сделать свое дело. Даже нижняя часть автомобиля была поражена плесенью. Но мастерство Косиллы в борьбе с этим было бесподобным.

Фото: Motor1.com

Очищенная краска все еще показывала признаки износа, требуя коррекции и полировки. Тонкая, мягкая краска создавала определенные трудности в некоторых местах, как отмечает Косилла. Но результаты были поразительными, устраняя оставшиеся дефекты автомобиля и оставляя как новое, гладкое покрытие.

Труды Косиллы должны помочь этому NSX найти новый дом. Правильная чистка автомобиля, особенно такого грязного и плесневелого, как этот Acura, требует больше, чем обычное ополаскивание, чтобы защитить краску и убедиться, что плесень навсегда исчезла. Никто не хочет тратить время за рулем такой удивительной машины, вдыхая споры.

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