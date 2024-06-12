Смотрите, как гиперкар Aspark SP600 развивает скорость 272,6 миль в час и устанавливает рекорд по электромобилям.

Электрический гиперкар, который смог поспорить с Rimac Nevera EV, не заставил себя долго ждать. Теперь малоизвестный бренд переиграл все победы хорватского зверя. 8 июня японская компания Aspark на новой версии SP600 достигла скорости 438,7 км/ч по данным Racelogic V-Box, установленным на борту. Это равно 272,6 милям в час и на 16,6 миль в час превышает предыдущий рекорд Nevera.

Aspark SP600, произведенный в Италии Manifattura Automobili Torino, был доведен до предела на испытательном полигоне ATP в Папенбурге. Это тот же немецкий испытательный трек, где Nevera установила предыдущий рекорд скорости в 2022 году и еще 23 рекорда на следующий год. Это отличное место для проверки возможностей гиперкара благодаря двум прямым участкам длиной 2,4 мили. Перед установлением рекорда Aspark SP600 уже достиг скоростей 261,4 мили в час и 267,1 мили в час, превзойдя Nevera.

Фото: Motor1.com

За рулем нового короля скорости на электричестве был 45-летний немецкий гонщик Марк Бассенг, установивший рекорд круга на Нюрбургринге в 2010 году на Pagani Zonda R, финишировав за 6 минут и 47 секунд. Это время круга позже было побито другими машинами, и в настоящее время AMG One удерживает титул с временем круга 6:35. В 2012 году этот же Марк Бассенг выиграл 24-часовую гонку выносливости, управляя Audi R8 LMS ultra.

Подробности о машине не были раскрыты, но ее называют новым разработанным автомобилем, а не вариацией предыдущего Owl. Он описывается как прототип, готовый к производству, оснащенный индивидуальными гоночными шинами Bridgestone Potenza Race. M.A.T. разработала и построила машину на родине в Турине, Италия, где она прошла виртуальные и физические тесты, а также аэродинамическую оптимизацию в аэротрубе.

Если M.A.T. вам ни о чем не говорит, то это та же компания, которая стоит за Apollo Intensa Emozione (IE) и SCG003C и SCG003S от Scuderia Cameron Glickenhaus. Предыдущий Aspark Owl рекламировался со скоростью 257 миль в час, что на 15,6 миль в час меньше, чем у нового SP600. Также разработанный с M.A.T., старый электрический гиперкар имел четыре электродвигателя мощностью 1953 л.с. и моментом 1416 фунт-футов.