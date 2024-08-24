Видео: лучшие раллийные автомобили планеты выходят на трассу, чтобы показать свое мастерство

Это дает зрителям возможность увидеть иконические машины прошедших 60 лет, выступающих на пределе.

В 2024 году прошел Фестиваль ралли Эйфеля, и участники этого года не разочаровали. YouTube-канал Zero Understeer был на боковой линии, запечатлевая все машины, выходящие в занос и извергающие пламя. Будет очень сложно перестать смотреть после того, как начнете.

Участники ралли очень разнообразны, но мы гарантируем, что каждая машина вызовет чувство волнения. Здесь есть настоящие раллийные автомобили группы B, такие как Lancia Delta S4 и Ford RS200, а также более поздние автомобили 1990-х годов, такие как Subaru Impreza и Mitsubishi Lancer Evolution. Среди других заметных машин - Porsche 911 GT3, Ferrari 308, BMW M3 поколения E30 и Lancia Stratos группы 4. Также здесь много Ford Escorts, Mercedes 190E и французских горячих хэтчбеков.

Самой интересной машиной в группе должен быть полностью черный Toyota 222D. Один из десяти рабочих прототипов, он должен был стать бойцом компании в группе B, частично основанным на MR2 и оснащенным полноприводной трансмиссией от тогда еще не представленной модели Celica GT-Four. Он никогда не вышел на соревнования, так как группу B ликвидировали прямо перед представлением этой машины. Но он здесь, на ралли Эйфеля, показывая нам, что могло бы быть.