Будьте осторожны на электросамокатах! Испытания скоро расширятся по всему Лондону

Электросамокаты могут вызывать споры у многих водителей, но лондонские путешественники уже проехали на арендованных двухколесных транспортных средствах более 10 миллионов километров с момента запуска крупнейшего испытания в Великобритании.

Последним районом, присоединившимся к испытанию, стал Уондсворт, что означает, что треть районов столицы вовлечена в проект. В отличие от толп незаконных электросамокатов, которые регулярно используются на дорогах Великобритании без видимых санкций, флот из 4 000 электросамокатов, работающих легально в рамках испытания, ограничен скоростью 12,5 миль в час и имеет постоянно включенные фары в попытке повысить безопасность. По данным Агентства транспорта Лондона (TFL), всего 0,0004 процента законных поездок на электросамокатах привели к серьезным травмам, но вне испытания ситуация более пугающая.

Согласно официальным данным, в 2024 году произошло шесть смертельных случаев в результате столкновений с электросамокатами, а также около 1 194 пострадавших. Парламентский совет по вопросам безопасности транспорта (PACTS) недавно указал на то, что с 2019 года произошло 49 смертей, связанных с электросамокатами, и рекомендовал правительству принять меры против продавцов незаконных электросамокатов, а также содействовать активной полицейской работе по выявлению нарушителей на дорогах.

PACTS также заявил, что Министерство транспорта должно улучшить регистрацию травм, связанных с электросамокатами, после того как исследования совета показали, что менее 10 процентов травм, связанных с электросамокатами, зафиксированы в официальной статистике.

Тем временем TFL рисует более привлекательную картину официально регулируемых испытаний. Отмечается, что новый анализ показывает, что риск получения травм в рамках испытания уменьшился с каждым годом в течение первых трех лет работы, при этом в рамках испытания не зафиксировано ни одной смерти. Операторы также сообщили, что более 94 процентов поездок на электросамокатах соответствуют правилам по парковке.