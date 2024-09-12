Посмотрите, как Ландо Норрис проезжает круг по Сильверстоуну на McLaren P1, собранном из Lego

Полноразмерный McLaren P1, сделанный из более чем 340 000 кирпичей Lego.

Для его движения использовано 768 моторов Lego, сгруппированных в восемь пакетов.

Гонщик команды McLaren F1 Ландо Норрис успешно завершил круг по трассе Сильверстоун за рулем.

Мы видели автомобили из Lego в натуральную величину раньше. Да, они даже могут двигаться. Но автомобиль McLaren P1 в масштабе 1:1, проезжающий круг по Сильверстоуну самостоятельно? Это нечто новое. И это не медленный круг, к слову.

Прежде чем нажать на видео ниже, рассмотрим несколько поразительных статистических данных. В конструкции использовано 342 817 отдельных деталей Lego Technic, включая 393 различных формы кирпичей, среди которых 11 были созданы специально для этой модели. Внешность автомобиля состоит из гибких кусочков, придающих P1 изгибы, а также обеспечивающих его целостность на первом повороте. Для движения он использует целых 768 моторов Lego, сгруппированных в восемь пакетов. Аккумуляторы Lego Technic заставляют их вращаться, но это не исключительно дело Lego. Для проезда круга также используется автомобильный аккумулятор.

McLaren не делится деталями о шасси, но по видео видно, что все, кроме колес, приборной панели и рулевого колеса, выполнено из Lego. Гонщик команды McLaren F1 Ландо Норрис признается, что чувствовал нервозность, садясь в автомобиль, но устроившись в кресле из Lego, он надевает шлем и отправляется на трассу.

Есть моменты, где видео clearly ускорено, но этот автомобиль не ползет по трассе. Норрис говорит, что он действительно хорошо управляется, и даже выезжает на бордюр в одном из поворотов. Зеркала заднего вида трясутся от ветра, но в конце круга P1 выглядит прекрасно. Мы не знаем времени круга или достигнутой скорости, но учитывая, что этот автомобиль весит 2700 фунтов и работает на моторах Lego, это действительно впечатляющее достижение.

"После работы над оригинальной программой P1 для McLaren, удивительно видеть, как многие элементы оригинального McLaren P1 были воссозданы с такой реалистичностью командой Lego Technic для модели в натуральную величину," - сказал Бен Галливер, директор по тестированию и разработке в McLaren. - "Этот автомобиль был иконой своего времени. Я надеюсь, что благодаря этому сотрудничеству с LEGO Group, мы сможем вдохновить следующее поколение дизайнеров и инженеров преодолевать границы автомобильных инноваций."

Конечно, вы не сможете приобрести полноразмерный Lego McLaren P1. Но набор McLaren P1 Technic масштаба 1:8 доступен для любителей кирпичей, чтобы воплотить свои собственные мечты о Lego суперкарах.

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