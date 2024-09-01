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Наблюдайте с изумлением, как этот Porsche 911, обработанный кислотой, сбрасывает годы краски

Существует несколько способов подготовить автомобиль к новой покраске. Одним из вариантов является шлифовка существующей краски, также можно применить обработку кузова с помощью медиа-струи.
РедакцияР
Редакция
01.09.2024, 16:02·2 мин
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Фото: Motor1.com

Существует несколько способов подготовить автомобиль к новой покраске. Одним из вариантов является шлифовка существующей краски, также можно применить обработку кузова с помощью медиа-струи. Однако наиболее полным и тщательным способом гарантировать идеальное нанесение новой краски является обнажение металла и обработка кузова аппаратом для кислотной очистки.

Процесс кислотной очистки в точности соответствует своему названию. После того как автомобиль разобран до обнаженного шасси, его подвешивают с помощью набора тросов и опускают в емкость с кислотой, где химически удаляют все, что не является металлом, будь то краска, резина, клей или шпатлевка.

Компания 3S Chemicals LLC из Нанти-Гло, штат Пенсильвания, использует трехэтапный процесс, чтобы гарантировать, что перед покраской не останется ничего лишнего. Сначала автомобиль погружают в щелочной дегреагент и средство для удаления краски, чтобы очистить от остатков и краски. Затем он проходит обработку в безопасном для пищевых продуктов растворе для удаления ржавчины и любых признаков коррозии на кузове, оставляя только качественный металл. После этого его погружают в жидкость-ингибитор для предотвращения дальнейшей коррозии кузова до момента покраски.

Фото: Motor1.com

На YouTube-канале Minute_of_Dangle показан весь процесс на примере Porsche 911 1972 года, что позволяет нам заглянуть внутрь и увидеть все сложности, с которыми можно столкнуться при кислотной очистке автомобиля. Этот автомобиль был весьма потрёпанным, с несколькими слоями старой краски, ужасающей дырой в форме бумеранга на крыше и некоторой коррозией, скрывающейся под стекловолоконными элементами, формирующими задние сиденья.

Невероятно удовлетворительно наблюдать, как слои краски просто сползают под действием моющего прибора, иногда сходя с автомобиля огромными кусками. Например, материалы, такие как герметизирующие составы и стекловолокно, требовали нескольких обработок кислотой для полного удаления. Согласно описанию к видео, весь процесс занимает около шести недель, так как компания 3S Chemicals использует экологически безопасные продукты для проведения этих процедур.

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