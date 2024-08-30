Наблюдайте, как техник-дилер учит клиента водить механическую коробку передач на его GR Corolla.

Тойота GR Corolla - феноменальный автомобиль, который приносит огромное удовольствие за свою цену. Этот хэтчбек с полным приводом и мощностью 300 лошадиных сил - поистине особенный автомобиль, владение которым является поводом для гордости у владельцев. Поэтому так обидно наблюдать видеозаписи, на которых сервисные техники Тойота явно не бережут горячо любимый хэтчбек от автопроизводителя.

Видеозапись, опубликованная на YouTube на прошлой неделе, кажется показывает, как один из техников Тойота учит другого водить автомобиль с механической коробкой передач в авто клиента. Видео начинается с запроса владельца, чтобы только ответственный техник водил его Corolla, и он даже говорит советнику сервиса, что у него установлена камера, которая записывает все происходящее внутри машины.

Эта информация не была передана сотрудникам, которые открыто обсуждали возможность записи клиентом. Видео не называет дилерского центра, но в описании указано, что генеральный директор дилерского центра связался с владельцем GR Corolla и помог разрешить этот инцидент.

Второе видео всего один день, и по видео, якобы, видно, как неопытный техник пытается управлять автомобилем клиента, не зная, как правильно работать с механической коробкой передач, заглохнув несколько раз. Затем другой специалист садится за руль, не замечая предупреждения на приборной панели, которое гласило: "Избегайте чрезмерного ускорения из-за перегрева". Видео заканчивается тем, что водитель чрезмерно оборачивает двигатель.

Motor1 обратился к Тойота и дилерскому центру из второго видео с просьбой прокомментировать произошедшее.

Постоянно растущее государство наблюдения продолжает показывать, что конфиденциальность скорее иллюзия, чем принципиальная идея. Любой за небольшую плату может установить камеру практически везде, и многие начали устанавливать их в свои автомобили. Это привело к захвату некоторых диких моментов на дороге, но также показало, что те, кому мы доверяем ремонт и обслуживание наших автомобилей, также могут злоупотреблять этим. Эти два новых видео являются примером того, почему некоторые владельцы предпочтут самостоятельно заниматься обслуживанием.

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