Новый Audi RS3: агрессивный стиль и премиальные опции

Спортивный хэтчбек Audi RS3 получил обновленный дизайн, который придает ему более агрессивный и современный вид. Внешне автомобиль выделяется ромбовидной решеткой радиатора, измененными воздухозаборниками и новыми отверстиями над сплиттером, которые ассоциируются с легендарной моделью Quattro S1 Pikes Peak 1987 года.

Также были внесены изменения в заднюю часть автомобиля: новая графика фонарей, переработанное расположение отражателей и обновленный дизайн диффузора. Палитра цветов пополнилась новыми вариантами, включая Ascari Blue и Progressive Red, а также появилась потрясающая матовая отделка Daytona Gray.

В интерьере RS3 появились опциональные карбоновые ковшеобразные сиденья, выполненные из кожи Nappa и микрофибры с матовой карбоновой задней частью. Рулевое колесо также было обновлено, получив плоскую верхнюю и нижнюю части, красный маркер на 12 часов и кнопки быстрого доступа к режимам вождения. Кроме того, переключатель скоростей и вентиляционные отверстия были изменены, придав им красные акценты.

Под капотом RS3 остался знаменитый 2,5-литровый пятицилиндровый двигатель мощностью 395 лошадиных сил. Хотя мощность осталась прежней, Audi намекает на возможное увеличение до конца поколения. Подвеска была доработана, алгоритм работы адаптивных амортизаторов улучшен, а вектор тормозного момента усилен для более стабильного прохождения поворотов и лучшей управляемости.

Фото: Carsweek.ru

Стоимость Audi RS3 Sportback в Германии начинается от 66 000 евро, а версия Sedan доступна от 68 000 евро.

Фото: Carsweek.ru

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