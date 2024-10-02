Главная Новости Red Bull Racing Рост выручки Red Bull Racing сопровождается сокращением прибыли
Новости

Рост выручки Red Bull Racing сопровождается сокращением прибыли

Команда Red Bull Racing представила отчёт по финансовым результатам 2023 года. Согласно докладу, выручка чемпионской гоночной команды увеличилась до 307,47 миллиона фунтов стерлингов, в то время как прибыль снизилась с 24,9 до 19,69 миллиона фунтов.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
02.10.2024, 14:41·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Команда Red Bull Racing представила отчёт по финансовым результатам 2023 года. Согласно докладу, выручка чемпионской гоночной команды увеличилась до 307,47 миллиона фунтов стерлингов, в то время как прибыль снизилась с 24,9 до 19,69 миллиона фунтов.

Одной из ключевых составляющих отчёта являются данные о заработной плате топ-менеджмента. Так, директорам Red Bull Racing были выплачены 7 миллионов и 190 тысяч фунтов стерлингов соответственно. Стоит отметить, что на посту директора в команде работают два человека – Кристиан Хорнер и Хельмут Марко.

Отчёт также отмечает, что за прошлый год команда подписала семь новых соглашений о партнёрстве, причём пять из них были с компаниями из США. Помимо этого, были продлены контракты с четырьмя старыми партнёрами, причём два из новых соглашений были заключены на четыре года.

Источник

Red Bull Racing (257)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация