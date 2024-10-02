Рост выручки Red Bull Racing сопровождается сокращением прибыли

Команда Red Bull Racing представила отчёт по финансовым результатам 2023 года. Согласно докладу, выручка чемпионской гоночной команды увеличилась до 307,47 миллиона фунтов стерлингов, в то время как прибыль снизилась с 24,9 до 19,69 миллиона фунтов.

Одной из ключевых составляющих отчёта являются данные о заработной плате топ-менеджмента. Так, директорам Red Bull Racing были выплачены 7 миллионов и 190 тысяч фунтов стерлингов соответственно. Стоит отметить, что на посту директора в команде работают два человека – Кристиан Хорнер и Хельмут Марко.

Отчёт также отмечает, что за прошлый год команда подписала семь новых соглашений о партнёрстве, причём пять из них были с компаниями из США. Помимо этого, были продлены контракты с четырьмя старыми партнёрами, причём два из новых соглашений были заключены на четыре года.