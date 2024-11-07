Снижение выдачи кредитов на покупку новых машин более чем на 20% зафиксировано в октябре

В последние дни октября стало известно, что объемы автокредитования в России снизились как по новым автомобилям, так и по автомобилям с пробегом. Эту информацию обнародовали в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка», который прошел 7 ноября.

Отмечается, что в октябре количество выданных кредитов на приобретение новых автомобилей уменьшилось после трех месяцев подряд идущего роста. По сравнению с сентябрем снижение составило 24% по количеству и 29% в денежном эквиваленте. Тем не менее, за первые 10 месяцев текущего года общая сумма кредитов выросла на 86% в штуках и на 77% в рублевом выражении.

Ситуация с автокредитованием на подержанные автомобили показала схожие тенденции, хотя изменения объемов здесь были менее значительными. Так, в октябре количество выданных кредитов на подержанные машины уменьшилось на 15% по количеству и на 19% в денежном выражении. За 10 месяцев текущего года отмечается рост на 5% в штуках и на 14% в денежном эквиваленте.

Эти события происходили на фоне увеличения уровня инфляции, который активно пытается сдерживать Правительство Российской Федерации, и роста авторынка в октябре. Потребительский интерес к приобретению автомобилей подогревали повышающиеся цены и различные маркетинговые стратегии, направленные на создание срочности в покупке: «Спешите купить машину сегодня, завтра она будет намного дороже». В сентябре рост спроса на автомобили был связан с предстоящим введением новых тарифов по утилизационному сбору с 1 октября 2024 года. Несмотря на высокие процентные ставки по банковским вкладам, многие граждане предпочли вложить средства в дорогие покупки, включая автотранспорт.

Что ждать в будущем от рынка автокредитования? Многие эксперты высказывают опасения относительно возможного повышения ключевой ставки Центробанка до конца текущего года (на данный момент она составляет 21%), что может негативно сказаться на автокредитовании. Однако существует вероятность, что сектор автокредитования найдет новые модели развития. Например, аналогично тому, как застройщики в сфере ипотечного кредитования начали компенсировать часть расходов клиентов из-за роста ставок Центробанка, возможно, автодилеры также предпримут шаги встречи с покупателями. В любом случае, в ближайшие месяцы ожидается серьезная трансформация в сфере автокредитования.