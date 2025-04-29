Сколько стоит Pontiac GTO Judge с пробегом 656 километров, вам удивится

Стоит отметить, что компания Pontiac, которая уже не существует вот уже довольно большое количество времени, в своё время выпускала настоящие шедевры автомобилестроения. Одним из самых захватывающих творений, ставших символом для всей индустрии, можно назвать кабриолет GTO Judge. И уже в ближайшее время на аукционе на Западе будет представлена крайне редкая версия этого автомобиля.

Фото: Carsweek.ru

Этот автомобиль покинул конвейер завода в далёком 1970 году, и согласно оценкам аукционного дома, его стоимость может достигнуть 350 000 долларов или 28 892 500 рублей. Но наибольшим достоинством кабриолета является его пробег - всего около 656 километров за все время эксплуатации.

Учитывая крайне маленькое количество проеханных километров, неудивительно, что автомобиль находится в идеальном состоянии. Пепельно-зелёный кузов выглядит как только что сошедший с конвейера и великолепно сочетается со светло-коричневым складным верхом. На боках машины можно увидеть яркие зелёные и синие наклейки, а оригинальные колёса обуты в шины BFGoodrich Radial T/A.

В объявлении об аукционе содержится лишь немного информации о предыдущих владельцах и истории обслуживания этого шедевра. Внутренняя отделка салона, несмотря на 55-летний возраст автомобиля, выглядит почти безупречно - следов износа практически не наблюдается. Это довольно ожидаемо для машины с таким маленьким пробегом. Тем не менее, длительные периоды бездействия могут привести к постепенному ухудшению состояния автомобиля, если за ним не ухаживать должным образом. В данном случае такого не наблюдается.

Фото: Carsweek.ru

Недавно наша редакция сообщала о том, что на аукционе будет выставлена самая грозная версия классического Ford Mustang 1969 года выпуска. В конце 1960-х годов прошлого века автомобильный рынок был пропитан атмосферой, где далеко не в приоритете были понятия экономичности и экологичности. Автомобили того времени были оснащены моторами с огромным объемом рабочих цилиндров. Представленная классическая модель Ford Mustang 1969 года отлично демонстрирует эту эпоху.