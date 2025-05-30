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VW Tiguan первого поколения прошел тестирование журнала «За рулем»

Эксперт выбрал Volkswagen Tiguan для покупки в рейтинге компакт-кроссоверов. Машины первого поколения с полным приводом и гидроавтоматом до двух миллионов - отличный выбор. Рассмотрены плюсы и минусы, а также характеристики.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
30.05.2025, 12:13·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Эксперт издания «За рулем» Сергей Зиновьев включил в список самых привлекательных для покупки компактных кроссоверов с ценой до двух миллионов рублей подержанный Volkswagen Tiguan первого поколения. Автомобиль оснащен полным приводом и гидроавтоматической трансмиссией.

Согласно Зиновьеву, коробка передач данного типа была редкостью для кроссоверов второго поколения, но первое поколение Tiguan активно использовало именно эту трансмиссию. Под условия поиска попадают машины с пробегом примерно 120 000 километров, чаще всего это транспортные средства, собранные на заводе в Калуге.

В качестве двигателя предлагается использовать 2-литровый агрегат серии EA888. Несмотря на несколько проблем, таких как расход масла, быстрая закоксовка и ненадежный привод ГРМ, этот мотор хорошо зарекомендовал себя.

По мнению эксперта, автомобилям с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin (индекс TF-62SN) в этом плане везет больше. Она отличается надежностью и долговечностью, способна прослужить не менее 150 000 километров, а при регулярной чистке теплообменника срок службы увеличивается до 250 000 километров.

Среди достоинств Tiguan Зиновьев выделил долговечную подвеску, отличную управляемость, комфортный салон и удачную трансмиссию. Среди недостатков эксперт назвал не самый удачный мотор и проблемы с лакокрасочным покрытием.

Фото: Carsweek.ru

 

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