VW Tiguan первого поколения прошел тестирование журнала «За рулем»

Эксперт издания «За рулем» Сергей Зиновьев включил в список самых привлекательных для покупки компактных кроссоверов с ценой до двух миллионов рублей подержанный Volkswagen Tiguan первого поколения. Автомобиль оснащен полным приводом и гидроавтоматической трансмиссией.

Согласно Зиновьеву, коробка передач данного типа была редкостью для кроссоверов второго поколения, но первое поколение Tiguan активно использовало именно эту трансмиссию. Под условия поиска попадают машины с пробегом примерно 120 000 километров, чаще всего это транспортные средства, собранные на заводе в Калуге.

В качестве двигателя предлагается использовать 2-литровый агрегат серии EA888. Несмотря на несколько проблем, таких как расход масла, быстрая закоксовка и ненадежный привод ГРМ, этот мотор хорошо зарекомендовал себя.

По мнению эксперта, автомобилям с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin (индекс TF-62SN) в этом плане везет больше. Она отличается надежностью и долговечностью, способна прослужить не менее 150 000 километров, а при регулярной чистке теплообменника срок службы увеличивается до 250 000 километров.

Среди достоинств Tiguan Зиновьев выделил долговечную подвеску, отличную управляемость, комфортный салон и удачную трансмиссию. Среди недостатков эксперт назвал не самый удачный мотор и проблемы с лакокрасочным покрытием.