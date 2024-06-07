VW тратит миллиарды на двигатели внутреннего сгорания, несмотря на заявления о том, что это устаревшая технология

Переход к электромобилям, можно сказать, не идет так, как предполагали некоторые автопроизводители. Несколько производителей автомобилей откладывают свои амбициозные цели стать исключительно электрическими в обозримом будущем. Еще в прошлом году Volkswagen оценивал, что электромобили могут составить до 80 процентов ежегодных продаж в Европе к концу десятилетия. Но средненькое восприятие моделей ID заставило VW пересмотреть свою стратегию.

Из €180 миллиардов ($196 миллиардов), выделенных в 2023 году в основном на следующее поколение электромобилей, немецкая марка теперь использует треть для продолжения развития двигателей внутреннего сгорания. Об этом объявил Арно Антлиц, финансовый директор и директор по операциям в Volkswagen Group. Компания намерена потратить примерно €60 миллиардов ($65 миллиардов) на то, чтобы "сделать наши автомобили с двигателями внутреннего сгорания конкурентоспособными".

Фото: Motor1.com

Выступая на мероприятии, проводимом Reuters в Мюнхене, финансовый директор и директор по операциям добавил, что "будущее - за электричеством, но прошлое не окончено. Это треть и останется третью". Это резкое отступление от предыдущего плана, объявленного в конце 2022 года, о том, чтобы производить и продавать только электромобили в Европе с 2033 года.

В прошлом году босс бренда VW Томас Шефер назвал двигатель внутреннего сгорания "старой технологией" в контексте электротоплива. Он описал обсуждения вокруг синтетических топлив как не более чем "лишний шум". Это несмотря на то, что собрат по концерну VW Group, Porsche, активно участвует в производстве синтетического топлива на заводе в Чили.

Другие премиальные марки из империи VW также внимательно следят за развитием устойчивых топлив. Bugatti даже думает о создании заправочных станций, которые могли бы быть установлены у владельца дома и заполняться синтетическим топливом. Lamborghini считает, что двигатель внутреннего сгорания можно сохранить, запуская его не на ископаемом топливе. Bentley также исследует почти нулевые по содержанию углерода топлива.

Говоря о марке Bentley с штаб-квартирой в Крю, компания отложила свою цель стать исключительно электрической к 2030 году, отодвинув ее на три года. Точно так же, Ford больше не считает, что сможет полностью перейти на электромобили в Европе к 2030 году. Недавно и Aston Martin изменил свое решение и будет продолжать производить автомобили с двигателями внутреннего сгорания в следующем десятилетии.

Очевидно, что все больше и больше автопроизводителей переосмысливают свои стратегии в сфере электромобилей, так как люди пока не готовы полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания. Автопроизводители находятся в довольно сложном положении, потому что требования по выбросам становятся все строже, требуя инвестиций для более чистой работы бензиновых двигателей. В то же время электрическая атака из Китая вызывает беспокойство у глобальных игроков.