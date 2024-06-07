VW выделит миллиарды из своего бюджета на модернизацию ДВС

Автогигант Volkswagen принял решение изменить свою стратегию развития, сместив уделенные средства с разработки электромобилей на улучшение бензиновых и дизельных двигателей. По словам представителей компании, нехватка спроса на электрические модели, особенно на модели ID, послужила причиной данного решения.

Ожидалось, что к 2030 году до 75% продаж автомобилей в Европе придется на электромобили. Однако фактический спрос выявил несоответствие этим прогнозам, заставив Volkswagen пересмотреть запланированные шаги.

Финансовый директор и главный операционный директор Volkswagen Group Арно Антлиц объявил о перераспределении финансирования, выделив значительную долю средств, изначально предназначенных для электромобилей, на развитие двигателей внутреннего сгорания. По его заявлению, около 60 миллиардов евро будет направлено на обеспечение конкурентоспособности автомобилей с традиционными двигателями.

Это резкое изменение стратегии для Volkswagen, который ранее планировал полностью перейти к электромобилям к 2033 году. На прошедшем мероприятии Reuters в Мюнхене финансовые директора и главные операционные директора компании подчеркнули, что несмотря на электрификацию отрасли, важно помнить, что "третье, это третье, и оно останется третьим".

Недавно наше издание рассказывало о том, что новый Volkswagen Transporter имеет сходство с моделью Ford. Любители бренда Volkswagen с нетерпением ожидают дебюта нового поколения Transporter, модели, вызывающей огромный интерес. Предполагается, что эта версия продолжит линейку культового Transporter и порадует своих преданных поклонников.