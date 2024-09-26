VW создала странный грузовик из седана и внедорожника

Проект под названием «Пикап» выглядит необычно, но, к счастью, это всего лишь уникальный экземпляр. Студенты мехатроники объединили внедорожник VW Taigun и седан VW Virtus, чтобы создать этот автомобиль. Они удлинили его заднюю часть, чтобы придать ему дополнительный штрих.

Как оказалось, Amarok не единственный пикап от Volkswagen, так как в Латинской Америке также продаётся более компактная модель Saveiro. Однако в Индии этот автомобиль не представлен, именно здесь появился необычный «Пикап» после девяти месяцев разработки. Автомобиль был создан дочерним предприятием Skoda Auto Volkswagen India при поддержке программы правительства «Skill India».

Студенты мехатроники работали над этим небольшим пикапом при содействии команд Skoda и Volkswagen в Индии. Как можно легко догадаться, автомобиль не был создан с нуля, так как заимствовал множество деталей из уже существующих продуктов. Он на самом деле основан на двух автомобилях: кроссовере Taigun и седане Virtus. Чтобы сэкономить, участники проекта использовали как можно больше готовых компонентов, что привело к некоторым компромиссам в процессе объединения всего воедино.

Однако не все детали были взяты из этих двух машин, так как новые компоненты пришлось напечатать на 3D-принтере, чтобы сочетаться с заимствованными элементами. Для придания жёсткости автомобилю студенты добавили сноркель, арки колёс, и много пластиковых обшивок. Кроме того, «Пикап» имеет значительное увеличение дорожного просвета благодаря подвеске и светодиодной линейке на крыше. Также он украшен стильной графикой по всему кузову и массивными шинами на колёсах, похожих на бескамерные.

Но стоит признать, что удлиненная задняя часть - это не самое гармоничное зрелище. Поскольку изначально автомобиль не задумывался как пикап, пришлось импровизировать с небольшим грузовым отсеком. Он выглядит более громоздко, чем следовало бы. На картинке ниже можно увидеть упомянутый мной ранее Saveiro, также созданный на основе легкового автомобиля, но гораздо более удачно выполненный, без такой неуклюжей задней части.

«Пикап» - не единственный интересный проект, выпущенный студентами курса мехатроники, в прошлом году они также создали четырехдверный кабриолет. Однако и этот проект так и не вышел на производство.

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