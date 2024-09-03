VW может впервые закрыть заводы в Германии в своей истории

Немецкая автомобильная корпорация Volkswagen Group рассматривает возможность закрытия двух заводов в Дрездене и Оснабрюке. Эти два завода производят VW ID.3, VW T-Roc Cabriolet и обе версии Porsche 718.

Продажи электромобилей VW Group в Европе и США снизились более чем на 15 процентов за первое полугодие 2024 года.

Для автопроизводителей 2020-х годов не были легкими. Теперь Volkswagen Group рассматривает ряд радикальных мер для сокращения издержек. Основанная в Германии корпорация, по сообщениям, рассматривает закрытие двух заводов на родине - что не случалось с момента основания компании до Второй мировой войны в 1937 году.

По информации Autocar, в настоящее время как кандидаты на закрытие рассматриваются заводы в Дрездене и Оснабрюке. В Оснабрюке на обширном заводе в настоящее время производятся Porsche 718 Boxster и Cayman, автомобили, производство которых скоро будет прекращено. Тем не менее на 105 акрах также производится Volkswagen T-Roc Cabriolet, самый популярный в Европе массовый кабриолет. Тем не менее, это по-прежнему узкоспециализированный автомобиль, продажи которого составили 6 110 за первое полугодие 2024 года. Завод в Дрездене, широко известный как Прозрачный завод, значительно меньше. Он был открыт в 2002 году для производства Phaeton и в настоящее время выпускает ID.3.

Помимо закрытия заводов, программа обеспечения занятости компании также находится под наблюдением. Созданная в 1994 году, она была разработана для предотвращения увольнений до 2029 года. Как вы можете себе представить, немецкий профсоюз IG Metall не доволен всем этим. Генеральный директор бренда Volkswagen Томас Шафер заявил немецким СМИ, что ситуация "чрезвычайно напряженная и не может быть преодолена простыми мерами по сокращению издержек".

Любопытно, что эта новость появилась в то время, когда VW Group сообщает о в целом положительных продажах за первое полугодие 2024 года. Европейский рынок вырос на 1,9 процента по сравнению с 2023 годом, а продажи в США для группы увеличились на 3,0 процента. Ситуация в Южной Америке оказалась еще лучше - на 15,4 процента, но в Азии группа зафиксировала снижение на 8,2 процента.

Большой вопрос здесь может быть связан с неопределенностью на рынке электромобилей. Продажи для многих брендов замедлились, как только начались планы по расширению электрических моделей, и VW Group, которая делает большую ставку на всеэлектрическое будущее, испытывает трудности. За первое полугодие 2024 года компания сообщила о снижении продаж электромобилей на 15,2 процента в Европе и на 15,4 процента в США.

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