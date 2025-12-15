Главная Новости Toyota Land Cruiser 70 от PVS Automotive стал втрое дороже
Тюнингованный Toyota Land Cruiser 70 от PVS Automotive и Urnieta получил доработки для бездорожья и путешествий, цена выросла почти втрое.
Антон Звонкий
15.12.2025, 12:21·2 мин
Фото: Carsweek.ru

Австралийское тюнинг-ателье PVS Automotive совместно с компанией Urnieta, специализирующейся на производстве автомобильных аксессуаров, провели глубокую модернизацию культового внедорожника Toyota Land Cruiser 70. По данным Журнала Авто.ру, после проведённых работ стоимость автомобиля увеличилась почти втрое.

Цена тюнингованного Toyota Land Cruiser 70 составила 220 000 австралийских долларов. При пересчёте на российскую валюту это около 11,7 миллиона рублей. Для сравнения, стандартная версия внедорожника у официальных дилеров в Австралии стоит 85 000 австралийских долларов.

Обновлённый Land Cruiser 70 получил обширный пакет доработок, ориентированных на дальние путешествия и экспедиции. Внедорожник оснастили прочными силовыми бамперами и порогами, экспедиционным багажником, а также дополнительными навесными панелями для крепежа оборудования. В числе новых элементов — лестница, а также защитный чехол для запасного колеса.

Техническая часть осталась практически без изменений, что обусловлено и без того высоким уровнем проходимости базовой модели. Исключением стали новые кованые колёса с внедорожными шинами BFGoodrich, которые пришли на смену стандартным.

В салоне автомобиль получил полностью новую отделку — использована синяя алькантара с контрастными вставками и элементы декора из карбона. Кресла заменили на спортивные ковшеобразные Recaro, а рулевое колесо теперь взято от модели Toyota Tundra. В багажнике появились выдвижные ящики и откидной столик, встроенный в пятую дверь.

Под капотом установлен 2,8-литровый двигатель мощностью 204 лошадиные силы, который работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.


Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось о появлении в российских автосалонах нового гибридного внедорожника Toyota Sequoia.

Источник фото: PVS Automotive

Источник

