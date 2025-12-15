Toyota Land Cruiser 70 от PVS Automotive стал втрое дороже

Австралийское тюнинг-ателье PVS Automotive совместно с компанией Urnieta, специализирующейся на производстве автомобильных аксессуаров, провели глубокую модернизацию культового внедорожника Toyota Land Cruiser 70. По данным Журнала Авто.ру, после проведённых работ стоимость автомобиля увеличилась почти втрое.

Цена тюнингованного Toyota Land Cruiser 70 составила 220 000 австралийских долларов. При пересчёте на российскую валюту это около 11,7 миллиона рублей. Для сравнения, стандартная версия внедорожника у официальных дилеров в Австралии стоит 85 000 австралийских долларов.

Обновлённый Land Cruiser 70 получил обширный пакет доработок, ориентированных на дальние путешествия и экспедиции. Внедорожник оснастили прочными силовыми бамперами и порогами, экспедиционным багажником, а также дополнительными навесными панелями для крепежа оборудования. В числе новых элементов — лестница, а также защитный чехол для запасного колеса.

Техническая часть осталась практически без изменений, что обусловлено и без того высоким уровнем проходимости базовой модели. Исключением стали новые кованые колёса с внедорожными шинами BFGoodrich, которые пришли на смену стандартным.

В салоне автомобиль получил полностью новую отделку — использована синяя алькантара с контрастными вставками и элементы декора из карбона. Кресла заменили на спортивные ковшеобразные Recaro, а рулевое колесо теперь взято от модели Toyota Tundra. В багажнике появились выдвижные ящики и откидной столик, встроенный в пятую дверь.

Под капотом установлен 2,8-литровый двигатель мощностью 204 лошадиные силы, который работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.



Фото: Carsweek.ru

Источник фото: PVS Automotive