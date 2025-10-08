VTR возвращается! Спортивное подразделение Citroen вновь в строю — теперь на фургоне

Citroen возвращает на рынок знаменитую эмблему VTR, которую многие помнят по спортивным моделям 2000-х годов, таким как Saxo VTR и C4 VTR. Теперь же этот значок украшает новый фургон Dispatch.

Появление Dispatch VTR совпало с возвращением Citroen в автоспорт в 12-м сезоне Формулы E. Новинка вышла на рынок по аналогии с другими моделями концерна Stellantis — Vauxhall Vivaro GS и Peugeot Expert Sport — и отличается спортивным внешним видом. Автомобиль доступен как с дизельным, так и с полностью электрическим приводом.

Дизельная версия оснащена 2,0-литровым двигателем BlueHDi мощностью 180 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Стоимость Dispatch Panel Van VTR составляет £42,745, а за вариант Crew Van просят £45,445. Электрическая e-Dispatch VTR в кузове Panel Van обойдется в £46,845 с учетом Plug-in Van Grant, а версия Crew доступна за £49,545.

В комплектации VTR Citroen Dispatch получает заметные изменения во внешности. На кузове появляются крупные наклейки VTR, а также спортивный обвес, включающий сплиттер, спойлер и боковые юбки, интегрированные брызговики и новый задний бампер. Фургон комплектуется эксклюзивными 18-дюймовыми легкосплавными дисками.

Для Dispatch VTR с момента запуска предложены три цвета: базовый Icy White, а также металлики Perla Nera и Blue Lagoon. В следующем году к ним присоединится оттенок Passion Red.

VTR занимает более высокое положение в линейке по сравнению с комплектациями Enterprise и Driver. Оснащение включает экокожаные сиденья с тиснением VTR и боковой поддержкой, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ, беспроводную зарядку для смартфона, подогреваемый кожаный руль и фирменные коврики.

Несмотря на прибавку мощности — дизельная версия VTR на 36 л.с. сильнее других дизелей в линейке Dispatch — новинка немного уступает по грузоподъемности. Для Panel Van она составляет 1,230 кг, а для Crew — 1,158 кг. Электрические варианты VTR имеют ту же грузоподъемность, что и другие версии e-Dispatch: 1,220 кг для Panel Van и 1,046 кг для Crew.

Запас хода электрической e-Dispatch VTR не отличается от других электрофургонов этой модели. С батареей на 75 кВт·ч новинка способна проехать до 230 миль на одном заряде.