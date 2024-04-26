Как продлить срок службы изношенной зимней резины: советы специалиста по автомобилям

Эксперт издания "За рулём" предложил несколько вариантов дальнейшего использования изношенных зимних шин.

Один из вариантов, которым часто прибегают владельцы автомобилей, у которых протектор зимних шин почти полностью износился (4,5 мм или менее), - это продолжать использовать их до полного износа. Однако в этом случае возникает риск получить административный штраф в размере 500 рублей. Кроме того, на горячем летнем асфальте зимняя резина теряет способность обеспечить боковое и продольное сцепление, что увеличивает опасность, предупреждает специалист.

Второй вариант - отправить изношенные шины на летнее хранение после тщательной мойки. Шины рекомендуется хранить вертикально или сложив стопкой. Как альтернатива, можно подвесить накачанные колеса на кронштейны на стене.

Если протектор в хорошем состоянии, но шипы почти стерлись, то подходит третий вариант. В этом случае можно дополнительно оснастить шины шипами. Эту процедуру выполняют специализированные сервисы по ремонту колес, но при наличии свободного времени ее можно выполнить и самостоятельно.

После проведения таких мероприятий с шинами их можно перепродать, если найдется покупатель, или оставить на следующий сезон.

Фото: Carsweek.ru

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