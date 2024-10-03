Тренировка в Мехико продлится 90 минут

С начала текущего года изменения в регламенте Формулы-1 затронули продолжительность пятничных свободных заездов. Теперь их длительность сократилась с 90 минут до одного часа. Однако, как говорят, каждое правило имеет свои исключения. В прошлом сезоне в Лас-Вегасе вторая тренировка проводилась полтора часа, чтобы компенсировать отмену первой сессии свободных заездов.

Не менее интересное исключение ожидает участников Гран При Мехико в конце октября. В этот раз продолжительность второй сессии свободных заездов тоже составит полтора часа. Тридцать дополнительных минут команды получат на тестирование прототипов шин Pirelli, которые предназначены для сезона 2025 года.

С учётом разницы в часовых поясах, вторая пятничная тренировка в Мехико завершится ночью на субботу в 02:30 по московскому времени.