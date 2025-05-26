Встречайте новый автомобильный бренд TENET

TENET является словом-акронимом, образованным от фразы «Take Every New Experience Together» (Вместе к новым свершениям). TENET — это также слово-палиндром, читающееся одинаково в обоих направлениях и символизирующее баланс между технологиями и человеческими ценностями.

Жизнь — это непрерывный путь, который раскрывается в движении, в стремлении вперёд, в преодолении расстояний и собственных границ. Именно так рождаются победы, открытия и моменты счастья. Автомобили TENET станут верными спутниками в дороге, надежной опорой в любых ситуациях, свидетелем смеха детей, тихих разговоров под дождь или взволнованного биения сердца.

С TENET дорога — это не рутинный путь, а возможность для новых открытий, где каждая поездка — новая история, а каждый день — движение вперед. Путь к большему начинается с движения. Именно это передает слоган бренда – «TENET. Живи движением».

Основу модельного ряда TENET составят преимущественно автомобили класса SUV – от компактных кроссоверов до просторных полноприводных моделей класса D. Компактные автомобили станут идеальным выбором для молодых жителей мегаполисов благодаря своей технологичности и надежности. Более габаритные SUV с просторным трансформируемым салоном и бескомпромиссным уровнем безопасности обратят на себя внимание тех, кто любит много путешествовать с семьёй. Автомобили TENET создаются с глубоким пониманием российского климата и условий эксплуатации, поэтому каждая модель TENET — это высокое качество производства, комфорт и безопасность как на трассе, так и на бездорожье.

Названия моделей нового российского бренда получат буквенно-цифровые обозначения, где ключевым элементом станет буква «T», свидетельствующая, что автомобиль является носителем смысла «Take Together» (Мы вместе).

Для модельного ряда TENET было выбрано одно из самых лучших производств России — высокотехнологичный автомобильный завод «АГР ХОЛДИНГ» в Калужской области. Первый серийный кроссовер TENET будет представлен широкой публике в июне 2025 года.