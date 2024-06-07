Важность промывки двигателя: эксперт пояснил, в каких случаях это обязательно

В случае автомобиля с небольшим пробегом, у которого соблюдается межсервисный интервал и используется качественное масло, не требуется промывка, утверждает эксперт.

Однако на дорогах России большинство машин старше 12 лет, владельцы которых часто не следят за регулярным обслуживанием и используют некачественные материалы.

Рассмотрим ситуацию с автомобилем с большим пробегом, где масло не менялось своевременно, низкого качества, и не учитывались тяжелые условия эксплуатации. В таких случаях в двигателе накапливаются отложения, что может привести к серьезным проблемам и дорогостоящему ремонту.

Для принятия решения о необходимости промывки двигателя во время замены масла важно понимать, как работает моторное масло. Низкокачественные жидкости быстро теряют свои свойства, что приводит к образованию отложений задолго до замены масла.

Популярные «пятиминутные присадки» для промывки двигателя обладают хорошими моющими и антиокислительными свойствами, помогая очистить систему от отложений.

Эксперты рекомендуют проводить промывку при каждой замене масла на автомобилях с большим пробегом. Однако, в случае, если интервал замены масла сильно нарушен, использовалось некачественное масло, и есть значительные отложения, необходимо оценить состояние двигателя при помощи видеоэндоскопа перед промывкой.

Применение промывки требует осторожности и учета множества факторов. Лучший способ избежать ошибок – обратиться в профессиональный сервис. Сертифицированный специалист Сергей Пономарев отмечает, что не рекомендует использовать неизвестные промывочные составы, так как их качество и состав могут быть под вопросом.