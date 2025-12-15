В McLaren отлично провели время на рождественской вечеринке

В команде McLaren решили не ждать наступления Рождества и организовали праздничную вечеринку сразу после возвращения руководства и гонщиков из Ташкента, где недавно прошла гала-церемония FIA. Повод для празднования был действительно значимым: на базу в Уокинге доставили оба главных трофея сезона — Кубок конструкторов и чемпионский кубок Ландо Норриса.

Торжество прошло в неформальной атмосфере, несмотря на установленный дресс-код — все участники пришли в костюмах. Женщины выбрали для мероприятия вечерние платья, добавив празднику элегантности.

Вечер сопровождался не только весельем, но и торжественными речами от главных героев сезона. Ландо Норрис, ставший 11-м британцем, завоевавшим титул в Формуле 1, и 13-м чемпионом McLaren, рассказал о своих эмоциях по поводу достигнутого успеха. В ответ на вопрос о самочувствии он с юмором заметил: «В настоящий момент я слегка нетрезв! Да, мы невероятно здорово провели сезон!.. Но чтобы сейчас быть в таком прекрасном настроении, мы должны напомнить себе, насколько трудным был год, насколько трудными были предыдущие годы.

Ландо отметил, что путь к успеху был непростым, и напомнил, как сложно порой складывались события для команды в минувших сезонах. Он также подчеркнул, что соперничество с Оскаром Пиастри стало для него настоящим удовольствием, и поделился, что на финальном круге в Абу-Даби не смог сдержать эмоций, вспоминая все приложенные усилия команды. «Мы вместе вписали в книгу по истории McLaren ещё одну главу. Вы все отлично поработали в этом году – спасибо огромное за то, что вы дали мне возможность отпраздновать победу!» — добавил он.

Оскар Пиастри поддержал атмосферу вечера и с юмором отреагировал на происходящее, пародируя президента FIA Мохаммеда бен Сулайема, что вызвало смех у присутствующих. Пиастри отметил, что сезон был выматывающим, но команда смогла справиться даже с самыми трудными моментами, включая ситуации с контрольными планками в Лас-Вегасе. «Но сейчас мы уже можем над всем этим посмеяться», — отметил он, вызвав бурную реакцию зала.

Австралиец напомнил, что у McLaren в этом сезоне 14 побед и больше подиумов, чем у любой другой команды, а также отметил, что коллектив стал второй командой, заработавшей более 800 очков.

Руководитель команды Андреа Стелла, услышав это, в шутку подчеркнул подготовленность выступления Оскара, что только добавило веселья.

Исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун, который возглавил компанию в 2016 году, также выступил с речью. Он отметил, что приглашение Ландо и Оскара было рискованным шагом, но именно этот состав позволил команде добиться выдающихся результатов. «Оба гонщика меня боготворят, искренне меня любят и за глаза называют "большим папочкой". О составе команды, который был бы лучше, чем у нас, невозможно даже мечтать. У нас два самых быстрых пилота, которые ещё и классные парни. Именно так должно быть в McLaren, ведь мы настоящие гонщики, и вы, ребята, составляете просто уникальное сочетание», — сказал Браун.

Он также не исключил, что в будущем мнения могут измениться, пошутив о возможных изменениях отношения со стороны гонщиков: «Хотя нельзя исключать, что в следующем году дела пойдут так, что обо мне вы будете говорить: "А не пошёл бы он куда подальше!" В любом случае будем надеяться, что до этого дело не дойдёт! Хотя на самом деле со мной они ещё могут ругаться, а вот с Андреа связываться не станут, потому что они жутко его боятся!»

Праздничная атмосфера вечера стала для команды отличной возможностью подвести итоги успешного сезона и отдохнуть после напряжённой борьбы. В этот день McLaren наслаждалась заслуженной победой, а о будущем предпочли думать позже.