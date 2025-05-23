Все 2127 «лошадей» гиперкара передаются только на его задние колеса

Согласно официальному пресс-релизу, новый гиперкар Katla может похвастаться мощностью вплоть до 1647 л. с. (1556 Нм) или даже удивительными 2127 л. с. (2008 Нм), в зависимости от выбранной комплектации. Эти цифры действительно впечатляют, делая самую мощную версию новинки более производительной, чем французский гиперкар Bugatti Tourbillon.

Известно, что крупный двигатель новинки будет работать в паре с семиступенчатой коробкой передач. Но еще более впечатляющим фактом является то, что весь крутящий момент будет передаваться исключительно на задние колеса через дифференциал.

Автопроизводитель также объявил о работе над 11-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, чтобы более эффективно использовать такую мощность.

Внешне новый Katla выглядит достаточно стандартно, симпатично и без лишних акцентов. Автомобиль оснащен вентилируемым капотом и "парящими" светодиодными дневными ходовыми огнями. Также он имеет двери типа "крыло чайки" и аэродинамический корпус, направляющий воздух к установленному по центру мощному двигателю.

Фото: Carsweek.ru

Также стоит отметить характерные С-образные задние фонари и огромный диффузор. Автомобиль будет оснащен 20- и 21-дюймовыми колесными дисками, обутыми в шины Bridgestone Potenza Sport. Кроме того, в нем будет установлена мощная тормозная система с 10- и 4-поршневыми суппортами, а также 16,5-дюймовыми дисками на всех четырех колесах.

Фото: Carsweek.ru

Недавно наше издание рассказывало о том, что Bugatti представила ранние варианты гиперкара Bugatti Chiron.