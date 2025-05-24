Возвращение Гран При в Африку временно откладывается

Руководитель Формулы 1, Стефано Доменикали, опроверг слухи о скором возобновлении африканского этапа соревнований, несмотря на переговоры с тремя странами континента.

На церемонии подписания нового контракта с MSC Cruises глава Формулы 1 заявил, что переговоры продолжаются, и хотя есть прогресс, до окончательного соглашения еще далеко.

Доменикали отметил: «Мы продолжаем двигаться вперед, ища оптимальное решение. Важно удостовериться в долгосрочной перспективе новых возможностей, прежде чем делать какие-либо шаги. Мы заинтересованы в проведении Гран При на африканском континенте, но пока находимся в стадии поиска правильного плана. Надеемся скоро предоставить более подробные сведения о данном проекте».