Главная Новости Стефано Доменикали Возвращение Гран При в Африку временно откладывается
Новости

Возвращение Гран При в Африку временно откладывается

Meta-description: Руководитель Формулы 1 Стефано Доменикали опроверг слухи о возвращении Гран При в африканское место проведения. Переговоры ведутся, но решение ещё не принято.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
24.05.2025, 15:31·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Руководитель Формулы 1, Стефано Доменикали, опроверг слухи о скором возобновлении африканского этапа соревнований, несмотря на переговоры с тремя странами континента.

На церемонии подписания нового контракта с MSC Cruises глава Формулы 1 заявил, что переговоры продолжаются, и хотя есть прогресс, до окончательного соглашения еще далеко.

Доменикали отметил: «Мы продолжаем двигаться вперед, ища оптимальное решение. Важно удостовериться в долгосрочной перспективе новых возможностей, прежде чем делать какие-либо шаги. Мы заинтересованы в проведении Гран При на африканском континенте, но пока находимся в стадии поиска правильного плана. Надеемся скоро предоставить более подробные сведения о данном проекте».

Источник

Стефано Доменикали (18)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Новости

Самые надежные кроссоверы и внедорожники 2000-2010 годов: список из 14 моделей

Алла Николаева·19.04.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация