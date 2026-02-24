Восьмой сезон Drive to Survive: подробные описания всех эпизодов

В пятницу, 27 февраля, на платформе Netflix станет доступен восьмой сезон документального сериала о Формуле 1 Drive to Survive. В этом году проект отличается сокращённым форматом — сезон состоит всего из восьми эпизодов. Сервис уже опубликовал краткие обзоры всех серий нового сезона.

Премьерная серия с названием New Kids on the Track рассказывает о масштабной презентации всех команд на знаменитой лондонской арене O2. В центре сюжета — шесть новичков сезона 2025 года. Особое внимание в эпизоде уделено Кими Антонелли и Айзеку Хаджару, а также переходу семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в Ferrari.

Второй эпизод, под названием Strictly Business, сконцентрирован на переводе Лиама Лоусона из Red Bull Racing в Racing Bulls, а также на увольнении Джека Дуэна из Alpine. Картина также освещает противостояние команд Alpine и Sauber, где молодым пилотам приходится бороться за возможность остаться в Формуле 1.

Сюжет третьей серии The Number 1 Problem посвящён внутреннему соперничеству в команде McLaren. Оскар Пиастри и Ландо Норрис становятся реальными претендентами на чемпионский титул, что перерастает в напряжённое противостояние между напарниками.

Четвёртая серия под заголовком A Bull with No Horns детально рассматривает тему увольнения Кристиана Хорнера с поста руководителя Red Bull.

Пятая часть сезона, The Sky’s the Limit, посвящается событиям Гран При Майами. В центре сюжета — впечатляющий старт Williams в сезоне, успехи Алекса Элбона и трудности, с которыми сталкивается Карлос Сайнс, пытаясь адаптироваться в новой для себя команде.

В шестой серии The Duel основное внимание уделено борьбе между Mercedes и Ferrari за второе место в Кубке конструкторов. Также в этом эпизоде подробно рассматриваются выступления Кими Антонелли и Льюиса Хэмилтона, которые сменили команды.

В седьмом эпизоде What Happens in Vegas рассказывают о двойной дисквалификации команды McLaren на этапе в Лас-Вегасе.

Завершающий эпизод сезона носит название Call me Chucky и показывает напряжённую развязку борьбы за звание чемпиона. Титул серии связан с шуткой Макса Ферстаппена: гонщик отметил, что теперь Зак Браун должен звать его Чаки, после того как глава McLaren сравнил борьбу голландца за титул с сюжетом фильма ужасов.