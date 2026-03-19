В музее мадам Тюссо установят восковую фигуру Норриса

Летом 2025 года в знаменитом музее Мадам Тюссо в Лондоне появится новая фигура – чемпион Формулы 1 Ландо Норрис станет частью постоянной экспозиции. Он станет всего лишь вторым гонщиком Формулы 1, удостоенным такой чести после Льюиса Хэмилтона.

Сам Ландо Норрис выразил восторг по поводу этого события, отметив, что для него большая честь стать частью столь известной коллекции. Спортсмен подчеркнул, что работа с художниками музея доставила ему настоящее удовольствие, особенно благодаря их вниманию к мельчайшим деталям. Он также добавил, что с нетерпением ждет момента, когда поклонники смогут увидеть восковую копию уже этим летом в Лондоне.

Стив Блэкберн, занимающий пост генерального директора музея Мадам Тюссо, отметил, что Ландо Норрис сегодня занимает заметное место в мире спорта и культуры. По его словам, молодой гонщик известен своей амбициозностью, смелостью и огромной популярностью среди фанатов по всему миру.

Блэкберн добавил, что сотрудничество с Ландо Норрисом стало особенным для всей команды музея. По его словам, специалисты сделали все возможное, чтобы фигура была максимально похожа на оригинал, а сам Ландо проявил терпение и спокойствие во время длительных замеров. Руководство музея с нетерпением ожидает, когда посетители смогут оценить новую экспозицию с фигурой Норриса.