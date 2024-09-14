Volvo решила отметить запуск автомобильной подписки.

Когда-то подписка на автомобили была объявлена следующим важным событием, и предложения при этом были довольно привлекательные: можно было легко менять автомобили сезонами. Например, получить кроссовер на зиму и кабриолет на лето.

Однако за последние несколько лет множество программ были прекращены. Так, "Book by Cadillac" от GM была отменена в 2018 году, а "Mercedes-Benz Collection" закрылась в 2020 году.

СМИ сообщают, что подписные программы были закрыты как в США, так и на другой стороне Атлантики. Хотя детали отличаются в зависимости от региона, программа в США, по информации, завершила свою работу 1 августа.

Производитель не разъяснил причины отказа от подписных услуг, однако Рассел Дац, национальный менеджер по связям со СМИ Volvo Car USA, утверждает, что это решение помогает компании "сосредоточиться на основных предложениях для клиентов и предстоящем запуске новой продукции, [а также] улучшить эффективность деятельности". В то же время Volvo оставила возможность возвращения программы в "ближайшем будущем".

Шведский бренд практически убрал информацию о программе, однако нашлась страница поддержки от апреля, где упоминалась гибкость и отсутствие долгосрочных обязательств. Там же отмечалось, что подписка включает 1250 миль (2012 км) в месяц.

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