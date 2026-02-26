Главная Новости Volvo отзывает свыше 10 000 электромобилей из-за угрозы возгорания
Новости

Volvo отзывает свыше 10 000 электромобилей из-за угрозы возгорания

Volvo отзывает более 40 тысяч электромобилей EX30 из-за риска возгорания батареи. Владельцев просят не заряжать авто выше 70 процентов до устранения проблемы.
РедакцияР
Редакция
26.02.2026, 20:52·2 мин
single
Фото: autoexpress

Более 40 000 электромобилей Volvo были отозваны по всему миру из-за риска возгорания, связанного с перегревом аккумулятора. Владельцам рекомендовано не заряжать автомобили выше 70 процентов, пока не будут проведены необходимые проверки и работы.

Проблема впервые привлекла внимание в конце 2025 года, когда владельцы Volvo EX30 получили предупреждение напрямую на дисплей автомобиля. В сообщении Volvo Auto Express отмечалось: «В редких случаях аккумулятор может перегреться при высокой степени заряда, что в худшем случае может привести к возгоранию аккумулятора».

В настоящее время отзыв касается 40 323 автомобилей моделей EX30 Single Motor Extended Range и Twin Motor Performance, выпущенных с 2024 по 2026 годы. Около четверти из них — примерно 10 500 машин — находятся в Великобритании.

Volvo стремится успокоить своих клиентов, заявляя: «[Наша] цель — как можно скорее начать осмотр и замену модулей аккумулятора. Новые детали уже производятся и отправляются, поэтому их наличие может быть ограничено на начальном этапе. Ритейлеры свяжутся с клиентами, когда необходимые детали поступят и будут готовы к установке».

Пока работы не проведены, владельцам настоятельно рекомендуют не заряжать свои электромобили выше 70 процентов. Другие версии EX30 могут эксплуатироваться в обычном режиме. Несмотря на то, что компактный электромобиль Volvo использует общие комплектующие с моделями Smart #1 и #3, у версий Single Motor Extended Range и Twin Motor Performance установлен аккумулятор емкостью 69 кВт·ч, который не встречается в других модификациях.

Стоит отметить, что отзывы, связанные с риском возгорания, не являются редкостью. Так, по информации Auto Express, недавно тысячи бензиновых автомобилей марок Vauxhall, Peugeot и Fiat были отозваны из-за дефекта топливопровода, который также мог привести к пожару в исключительных случаях.

Источник

Нравится нашим читателям

Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
Новости

Как работает автономный дизельный отопитель

Редакция·30.10.2022
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация