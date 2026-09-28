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Volvo готовит нового конкурента Range Rover, который будет значительно крупнее XC90

Volvo готовит флагманский внедорожник крупнее XC90, чтобы конкурировать с Range Rover: новинка F-сегмента усилит премиальный имидж марки в США.
РедакцияР
Редакция
28.09.2026, 14:12·2 мин
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Фото: autoexpress

Volvo намерена составить конкуренцию Range Rover, представив новый флагманский SUV. Он будет ещё крупнее существующего XC90, что должно усилить привлекательность и имидж шведской марки как производителя роскошных автомобилей, особенно на американском рынке, где большим машинам традиционно отдают предпочтение.

Главный дизайнер компании Thomas Ingenlath заявил на недавней конференции по продуктовой стратегии: “Volvo clearly is a brand that very naturally would have such an F-segment-sized car in its portfolio. Our brand can very much carry that. So I'm very much looking forward to bringing this to life now.”

XC90 нельзя назвать небольшим автомобилем: его длина составляет почти пять метров. Электрический EX90 ещё крупнее. Тем не менее обе модели относятся к сегменту E и конкурируют с BMW X5 и Audi Q7. В сегмент F входят самые большие автомобили на дорогах, включая Range Rover.

Ingenlath рассказал, что однажды припарковал Volvo XC90 рядом с Range Rover, чтобы сравнить два крупных SUV. “I wanted to enjoy how that car [XC90] competes with it, and I have to say, design-wise, I would say it competes with it. But definitely size-wise, I mean, Jesus, it is a different dimension. It's a different dimension between an F- and an E-segment.”

Источник

Volvo (88)

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