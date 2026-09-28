Volvo готовит нового конкурента Range Rover, который будет значительно крупнее XC90

Volvo намерена составить конкуренцию Range Rover, представив новый флагманский SUV. Он будет ещё крупнее существующего XC90, что должно усилить привлекательность и имидж шведской марки как производителя роскошных автомобилей, особенно на американском рынке, где большим машинам традиционно отдают предпочтение.
Главный дизайнер компании Thomas Ingenlath заявил на недавней конференции по продуктовой стратегии: “Volvo clearly is a brand that very naturally would have such an F-segment-sized car in its portfolio. Our brand can very much carry that. So I'm very much looking forward to bringing this to life now.”
XC90 нельзя назвать небольшим автомобилем: его длина составляет почти пять метров. Электрический EX90 ещё крупнее. Тем не менее обе модели относятся к сегменту E и конкурируют с BMW X5 и Audi Q7. В сегмент F входят самые большие автомобили на дорогах, включая Range Rover.
Ingenlath рассказал, что однажды припарковал Volvo XC90 рядом с Range Rover, чтобы сравнить два крупных SUV. “I wanted to enjoy how that car [XC90] competes with it, and I have to say, design-wise, I would say it competes with it. But definitely size-wise, I mean, Jesus, it is a different dimension. It's a different dimension between an F- and an E-segment.”