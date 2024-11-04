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Volvo FH продолжает быть лидером на вторичном рынке грузовиков в России

Согласно отчету, опубликованному агентством «АВТОСТАТ», объем продаж подержанных грузовых автомобилей на территории России за первые 9 месяцев текущего года достиг 154,8 тыс. машин.
РедакцияР
Редакция
04.11.2024, 09:02·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Этот показатель на 8% ниже, чем за аналогичный период в прошлом году.

Большая часть вторичного рынка грузовиков в стране приходится на отечественного производителя KAMAZ, который реализовал 38,9 тыс. единиц. На втором месте оказался еще один местный бренд - GAZ (13,3 тыс.). Также в пятерку лидеров по продажам подержанных грузовиков в России вошли MAZ (10,6 тыс.), Volvo (9,8 тыс.) и MAN (8,2 тыс.).

Среди конкретных моделей подержанных грузовых автомобилей жители России по-прежнему отдают предпочтение Volvo FH. За отчетный период было продано 6,3 тыс. экземпляров данной модели. На втором месте расположился KAMAZ 65115 (5,7 тыс.). Следом идут иностранные бренды - DAF Trucks XF Series и Mercedes-Benz Actros, каждый из которых реализовал по 4,3 тыс. машин. Завершает пятерку лидеров модель KAMAZ 43118, объем продаж которой составил 4 тыс. единиц.

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Вторичный рынок (44)Автомобили с пробегом (41)Авторынок россии (126)Продажи (283)Грузовые автомобили (35)Модели-лидеры (52)Марки-лидеры (62)Камаз (11)Mercedes-benz (118)Volvo (46)Gaz (14)Грузовик (22)Маз (2)Man (3)Daf (2)

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