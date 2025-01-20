Volvo EX30 Cross Country EV готовится к появлению летом

Шведская автомобильная компания Volvo представила кроссовер EX30 в 2023 году, а также его вариант Cross Country, который продемонстрировал желание компании пробиться на рынок активного отдыха. Планировалось, что Cross Country появится в продаже в 2025 году, и теперь мы можем раскрыть, что он поступит в продажу летом.

Начало производства запланировано на весну, за несколько месяцев до запуска на рынок Великобритании. Когда EX30 Cross Country наконец появится, он предложит довольно уникальные характеристики в своем сегменте.

Основой для новинки послужит Sustainable Electric Architecture (SEA2), а кузов будет идентичен обычной модели EX30, однако Volvo добавит несколько изменений, чтобы выделить Cross Country из общей линейки.

Хотя конкретные детали для серийной модели еще не утверждены, ожидается, что черная передняя часть и задняя часть предсерийной версии будут внедрены, а также бейджи 'Cross Country' и уникальные бамперы. Грубые массивные шины, скорее всего, будут умеренными для серийной модели, но Volvo заявила, что автомобиль будет оснащен специальными легкосплавными дисками.

Пока Volvo не раскрыла, что будет двигать EX30, но учитывая его внедорожные качества, двойная силовая установка EX30 кажется естественным выбором, поскольку она обеспечит полный привод. Аккумулятор на 69 кВтч отправляет мощность на 422-сильную двигательную установку EX30 Twin Motor Performance, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,6 секунды. С Cross Country, который будет иметь стандартную поднятую подвеску, эта динамическая производительность, скорее всего, будет снижена.

Несмотря на то, что в модельном ряду Volvo SUV с бейджем XC получили свое название от 'Cross Country', в нынешнем ассортименте нет модели с таким уровнем оборудования, который ранее предлагался на старой модели хэтчбека V40, а также универсалах V60 и V90. EX30 Cross Country станет первым электромобилем Volvo с этим наименованием.