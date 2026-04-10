Благодаря волонтёрам Ф1 экономит $15,5 миллионов ежегодно

Международная автомобильная федерация (FIA) опубликовала подробный доклад, впервые предоставивший анализ масштабов и значения работы волонтёров, участвующих в организации гоночных уик-эндов Формулы 1.

Исследование было подготовлено Университетом FIA и охватывает деятельность не только маршалов и наблюдателей, но и сотрудников спасательных служб и медицинского персонала, которые трудятся на безвозмездной основе. Такой подход позволил по-новому взглянуть на размах и структуру поддержки главного автоспортивного чемпионата мира.

Как показали результаты анализа, для проведения каждого этапа Формулы 1 в среднем требуется 838 волонтёров. За весь сезон их количество превышает 20 000 человек. Финансовые затраты клубов-членов FIA на привлечение, обучение и оснащение столь масштабной команды составляют порядка $12,9 миллионов ежегодно.

Авторы доклада отмечают, что если бы на смену волонтёрам пришли профессиональные сотрудники с оплатой по отраслевым стандартам, дополнительные расходы на организацию гонок увеличились бы минимум на $15,5 миллионов в год.

Документ также подчеркивает, что значительные логистические вызовы и растущая нагрузка на персонал, многие из которых вынуждены брать неоплачиваемый отпуск ради работы на этапах Формулы 1, привели к необходимости переосмысления долгосрочной стратегии устойчивости системы.

В докладе отмечается: «Полученные данные ясно свидетельствуют о том, что дальнейшее лидерство Формулы 1 зависит от перехода от опоры на добровольную помощь к более системной и профессионально выстроенной модели работы с волонтерами».

На сегодняшний день FIA ежегодно направляет около 400 000 долларов на программы подготовки официальных лиц. В будущем планируется увеличить объём финансирования, а также рассмотреть создание специализированного центра подготовки судей, который получит статус центра передового опыта.