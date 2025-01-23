Volkswagen не привезет в Европу свой новый гигантский кроссовер.

Компания Volkswagen предложила своим клиентам в Китае новый кроссовер Volkswagen Talagon, чья длина почти достигает 5,2 метра. Этот автомобиль сочетает в себе черты как кроссовера, так и минивэна, создавая уникальный автомобильный сегмент.

Для Volkswagen Talagon был придуман новый термин - Sport Multi-Purpose Vehicle (SMV), чтобы точно определить его класс. Он основан на платформе MQB, такой же, как у Teramont/Atlas.

Этот кроссовер считается идеальным выбором для семейного автомобиля благодаря просторному и комфортабельному салону. Новая версия Talagon получит переделанную переднюю и заднюю части, а также будет доступна комплектация R-Line.

Фото: Carsweek.ru

В линейку двигателей войдут 272-сильный 2-литровый TSI и 299-сильный 2,5-литровый V6. По мощности Talagon заметно превосходит своих конкурентов. Однако в Европе этот кроссовер не поступит в продажу в ближайшее время, и в планах компании Volkswagen нет расширения географии продаж данного большого SUV.

Фото: Carsweek.ru

Также стало известно, что компания планирует выпустить полностью электрическую версию Volkswagen Golf в Европе, стоимостью до 4 миллионов рублей.