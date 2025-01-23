Главная Новости Новинки Volkswagen не привезет в Европу свой новый гигантский кроссовер.
Новости

Volkswagen не привезет в Европу свой новый гигантский кроссовер.

Volkswagen Talagon: кроссовер среднего класса, готовый к рестайлингу. Отличный выбор для семьи. Мощные моторы и стильный дизайн.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
23.01.2025, 09:41·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Компания Volkswagen предложила своим клиентам в Китае новый кроссовер Volkswagen Talagon, чья длина почти достигает 5,2 метра. Этот автомобиль сочетает в себе черты как кроссовера, так и минивэна, создавая уникальный автомобильный сегмент.

Для Volkswagen Talagon был придуман новый термин - Sport Multi-Purpose Vehicle (SMV), чтобы точно определить его класс. Он основан на платформе MQB, такой же, как у Teramont/Atlas.

Этот кроссовер считается идеальным выбором для семейного автомобиля благодаря просторному и комфортабельному салону. Новая версия Talagon получит переделанную переднюю и заднюю части, а также будет доступна комплектация R-Line.

Фото: Carsweek.ru

В линейку двигателей войдут 272-сильный 2-литровый TSI и 299-сильный 2,5-литровый V6. По мощности Talagon заметно превосходит своих конкурентов. Однако в Европе этот кроссовер не поступит в продажу в ближайшее время, и в планах компании Volkswagen нет расширения географии продаж данного большого SUV.

Фото: Carsweek.ru

Также стало известно, что компания планирует выпустить полностью электрическую версию Volkswagen Golf в Европе, стоимостью до 4 миллионов рублей.

Источник

Новинки (434)Volkswagen (162)Кроссовер (364)Немецкие (176)Volkswagen Новинки (10)Volkswagen Кроссовер (5)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация