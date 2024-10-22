Volkswagen должен заплатить $34,9 миллиона за подозрительные практики кредитования

Компания Volkswagen Group UK в сфере финансовых услуг заплатит $34,9 миллиона в виде штрафов и компенсации.

$28 миллионов будет выплачено приблизительно 110 000 клиентам из Великобритании, а $6,9 миллиона - в виде штрафа от Ведомства финансового контроля Великобритании.



В некоторых случаях клиентам отбирали автомобили, после чего им начисляли сборы за репо.

Финансовое подразделение Volkswagen Group в Соединенном Королевстве выплатит более $28 миллионов для приблизительно 110 000 клиентов, которые испытывали трудности с платежами и были плохо обслужены в последние годы. Кроме того, Ведомство финансового контроля Великобритании (FCA) наложило штраф на сумму $6,9 миллиона на автопроизводителя, что привело к общей стоимости для Volkswagen в размере $34,9 миллиона.

Выплата произошла в результате расследования FCA по сообщениям о том, что Volkswagen Finance была либо очень сложной для работы, либо отказывалась работать с клиентами, испытывающими финансовые затруднения. Кроме того, FCA выявило случаи, когда VW взимала дополнительные сборы с людей, столкнувшихся с репо. Один из случаев, упомянутый в отчете FCA, подчеркивает, что человеку было сказано, что ему нужно заплатить "20 тысяч" и вернуть свой автомобиль. В отчете FCA также указываются множественные случаи, когда у людей, столкнувшихся с репо, взималась плата в размере 252 евро ($326).

FCA выявило период с 1 января 2017 года по 31 июля 2023 года, в течение которого финансовая группа VW в Великобритании не соблюдала "должного уважения к интересам этих клиентов, не обращала на них должное внимание и не связывалась с ними способом, который был бы понятен, справедлив и не вводил в заблуждение". 57-страничный отчет описывает в основном автоматизированный, жесткий процесс, который не учитывал специфических обстоятельств и не предоставлял возможностей для опоздавших владельцев погасить просроченные платежи.

В рамках соглашения с FCA, VW Finance внедрила изменения в своей сети, чтобы лучше учитывать индивидуальные обстоятельства для клиентов, испытывающих трудности с выплатами. Сюда входят новые процессы взыскания и улучшенная коммуникация на всех уровнях, среди прочего.

"Для многих автомобиль не является роскошью, а необходимостью для работы или семейной жизни", - сказала Терез Чемберс, совместный исполнительный директор по контролю за исполнением и регулированию рынка в FCA. "Volkswagen Finance ухудшила трудные личные ситуации, не принимая во внимание потребности тех, кто испытывал затруднения. Правильно, что она компенсирует тех, кто пострадал. Этот штраф и возмещение должны послать ясные сигналы кредиторам о том, что им нужно должным образом поддерживать тех, кто находится в финансовых зифрах".