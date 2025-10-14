Volkswagen Tacqua: «взрывная цена» 1,85 млн рублей — ниже, чем у Lada Vesta

На российском рынке появился новый компактный кроссовер Volkswagen Tacqua, который уже шесть лет производится на совместном заводе SAIC-Volkswagen в Китае. Теперь эта модель доступна и в России — объявления о продаже Tacqua начали появляться на популярных площадках страны.

Стоимость автомобиля стартует с отметки 1,85 миллиона рублей, что делает его более доступным по сравнению с топовой версией Lada Vesta. За эти деньги покупатели получают новый кроссовер с современным оснащением и без необходимости доплачивать за дополнительные опции.

Размеры и возможности багажника

Volkswagen Tacqua выделяется компактными размерами: длина автомобиля составляет 4,1 метра, ширина — 1,7 метра, высота — 1,5 метра, а колесная база достигает 2,5 метра. Эти параметры позволяют модели легко маневрировать в городских условиях и находить место для парковки даже в стеснённых дворах.

Объем багажного отделения составляет 367 литров, однако при сложенных задних сиденьях пространство увеличивается до 1192 литров. Такой багажник подойдет для семейных поездок, путешествий или ежедневных покупок.

Оснащение и интерьер

В стартовой комплектации R-Line Smart за 1,85 миллиона рублей Volkswagen Tacqua оснащается турбированным двигателем объёмом 1,2 литра и мощностью 116 лошадиных сил. В паре с мотором работает семиступенчатая роботизированная коробка передач DSG.

В салоне установлен цифровой приборный щиток, мультимедийная система с большим сенсорным экраном, многофункциональное рулевое колесо, панорамная крыша с люком, кондиционер, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя. Для задних пассажиров предусмотрены дополнительные дефлекторы обдува, что позволяет поддерживать комфортный микроклимат в салоне.

Цены и предложения на рынке

Самые выгодные предложения по покупке Volkswagen Tacqua фиксируются на Дальнем Востоке. Например, в Находке заказать автомобиль с доставкой можно за 1,85 миллиона рублей. Во Владивостоке аналогичное предложение обойдется в 1,93 миллиона с ожиданием в несколько недель.

В Краснодаре автомобиль продается в наличии за 2,26 миллиона рублей — в цену включены все документы и утилизационный сбор. В Благовещенске синяя версия Tacqua под заказ стоит 2,29 миллиона, а в Волгограде белый вариант Joy Smart с расширенным оснащением доступен за 2,6 миллиона рублей. Такая комплектация включает передние подогреваемые сиденья, датчики света и дождя, светодиодные фары, панорамную крышу, а также камеру заднего вида и парктроники.

Двигатели и коробки передач

В большинстве модификаций Volkswagen Tacqua комплектуется турбированным мотором объёмом 1,2 литра мощностью 116 лошадиных сил и роботизированной коробкой DSG на семь ступеней. Исключением является версия, представленная в Благовещенске: здесь установлен двигатель 1,4 литра мощностью 150 лошадиных сил, который также работает с коробкой DSG. Все автомобили имеют передний привод, что обеспечивает экономичность и простоту обслуживания.

Для городских поездок и трассы такое сочетание двигателя и трансмиссии считается оптимальным и не требует дополнительных вложений в обслуживание.

