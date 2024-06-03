Volkswagen тайно создал Golf VR-6 мощностью 463 л.с.

На протяжении восьми поколений Volkswagen Golf породил множество специальных версий. Самые желанные из них оснащались шестицилиндровыми двигателями в незаметном корпусе. Хотя линейка VR6 завершилась после модели пятого поколения, команда из Вольфсбурга построила прототип Golf Mk6 с двигателем VR-6. Если бы его выпустили в производство, это все равно был бы самый мощный Golf.
Издание Motor1 пообщалось с Volkswagen, чтобы узнать больше о секретном горячем хэтчбеке с шестицилиндровым двигателем, который так и не увидел свет. По словам Энрико Бельца, руководителя отдела контента и связей с общественностью, Golf Mk6 с двигателем VR-6 был уникальным образцом, созданным в 2009 году. Он был предвестником Golf R (Mk6) и оснащался 3,2-литровым двигателем от гоночной команды Rothe Motorsport. Шестицилиндровый агрегат базировался на том же двигателе, который использовался в Golf R32 (Mk5).
Оригинальный атмосферный двигатель развивал 247 лошадиных сил, в ходе модификаций мощность была увеличена до 463 л.с. Крутящий момент также значительно вырос, с 236 фунт-фут до 384 фунт-фут. Как можно предположить, VR-6 с кодовым названием "BUB" претерпел множество изменений для извлечения дополнительной мощности. Среди значительных улучшений стоит отметить турбонаддув Garret GT35, специальные поршни, новый впускной коллектор, другие форсунки и алюминиевые ручной сварки трубы для подачи воздуха под давлением. Вот полный список модификаций:
- Корпус двигателя R32, кодовая буква BUB
- Поршни Rothe Motorsport с пониженным сжатием
- Степень сжатия 8,5:1
- Коленчатый вал с тщательной балансировкой и оптимизацией веса
- Распределительные валы Schrick
- Обработка головки блока цилиндров
- Выпускные клапаны Rothe Motorsport
- Выпускной коллектор Rothe Motorsport из чугуна
- Впускной коллектор Rothe Motorsport
- Турбонаддув Garret GT35
- Впуск 80 мм, алюминиевые ручной сварки
- Трубы подачи воздуха под давлением 60 мм, алюминиевые ручной сварки
- Интеркулер Rothe Motorsport, ручной сварки
- Труба с системой выхлопа Rothe Motorsport 89 мм из нержавеющей стали
- Задний глушитель с управлением клапаном
- Форсунки Rothe Motorsport
- Воздушный канал Rothe Motorsport из стеклопластика
В этом загадочном Golf Mk6 было не только шестицилиндровое сердце. VW установила передние тормоза от Audi RS6 и 19-дюймовые колеса от Lamborghini. Кроме того, энергичный компактный хэтчбек получил набор подвески Bilstein B16 и немного модифицированный интерьер. Салон был обит Alcantara и имел обтянутую кожей приборную панель с контрастной декоративной строчкой.
Данные о производительности не разглашались, но автомобиль, вероятно, был бы настоящей ракетой, учитывая высокую мощность и относительно низкую массу в 3000 фунтов. Добавьте к этому полноприводную систему и семиступенчатую роботизированную коробку передач, и Golf VR6 (Mk6) стал бы настоящим "спящим гигантом". Модель пятого поколения с DSG разгонялась до 60 миль в час менее чем за шесть секунд, как показали испытания журналов тех лет. Представители VW сообщили, что этот неизвестный прототип способен разогнаться до более чем 155 миль в час.
Что касается дальнейшей судьбы автомобиля, его некоторое время использовали внутри компании, а затем он стал постоянным членом коллекции Volkswagen Classic. Немецкий бренд решил показать Golf VR6 (Mk6) в рамках празднования 50-летия модели. Он будет показан на GTI Fanfest в Вольфсбурге с 26 по 28 июля.
Тем временем, уникальный Golf недавно появился в видеоролике от Halle77 с участием главы VW Томаса Шефера. Прототип VR-6 был установлен на динамометре, где он выдал 457 л.с. и 392 фунт-футов крутящего момента, что немного меньше лошадиных сил, но немного больше крутящего момента по сравнению с заводскими показателями.
СтОтметим, что это не был последний Golf, построенный VW с двигателем VR-6. Когда мы рассматривали 10 наиболее интересных концепций на основе Golf, мы упомянули концепт Golf Design Vision GTI 2013 с VR-6, установленным на два турбонагнетателя для получения более 500 л.с. Несколько лет спустя, в 2015 году, был представлен концепт Golf GTI Supersport Vision Gran Turismo 2015 с VR-6, настроенным на 503 л.с.
Хотя Golf перешел на четырех- и трехцилиндровые двигатели после Mk6, ходят слухи, что VW хотела запихнуть в Mk8 пятицилиндровый мотор. Однако, по слухам, Audi отказалась, решив, что 2,5-литровый агрегат будет использоваться только в их компактных автомобилях RS. Тем не менее, пятицилиндровый мотор в итоге был установлен не в Audi, а в Cupra Formentor VZ5, использующий энергичный двигатель из Ингольштадта. Он также встречается в менее известном KTM X-Bow.
Серийные модели и прототипы VR6 не имеют самого большого двигателя, который когда-либо ставился VW в Golf. Этот титул принадлежит безумному концепту GTI W12-650 с 641 л.с., на основе поколения Mk5. Он был представлен в 2007 году с 6,0-литровым агрегатом от Bentley Continental GT, полным комплектом с двумя турбонагнетателями и передними тормозами от Audi RS4. Задний мост и тормоза были взяты из Lamborghini Gallardo.
На сегодняшний день Mk8 - последний из поколения Golf с двигателями внутреннего сгорания. VW уже объявила, что Mk9 будет полностью электрическим, когда он появится в 2028 году на платформе Scalable Systems Platform (SSP).