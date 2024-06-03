Volkswagen тайно создал Golf VR-6 мощностью 463 л.с.

На протяжении восьми поколений Volkswagen Golf породил множество специальных версий. Самые желанные из них оснащались шестицилиндровыми двигателями в незаметном корпусе. Хотя линейка VR6 завершилась после модели пятого поколения, команда из Вольфсбурга построила прототип Golf Mk6 с двигателем VR-6. Если бы его выпустили в производство, это все равно был бы самый мощный Golf.

Издание Motor1 пообщалось с Volkswagen, чтобы узнать больше о секретном горячем хэтчбеке с шестицилиндровым двигателем, который так и не увидел свет. По словам Энрико Бельца, руководителя отдела контента и связей с общественностью, Golf Mk6 с двигателем VR-6 был уникальным образцом, созданным в 2009 году. Он был предвестником Golf R (Mk6) и оснащался 3,2-литровым двигателем от гоночной команды Rothe Motorsport. Шестицилиндровый агрегат базировался на том же двигателе, который использовался в Golf R32 (Mk5).

Оригинальный атмосферный двигатель развивал 247 лошадиных сил, в ходе модификаций мощность была увеличена до 463 л.с. Крутящий момент также значительно вырос, с 236 фунт-фут до 384 фунт-фут. Как можно предположить, VR-6 с кодовым названием "BUB" претерпел множество изменений для извлечения дополнительной мощности. Среди значительных улучшений стоит отметить турбонаддув Garret GT35, специальные поршни, новый впускной коллектор, другие форсунки и алюминиевые ручной сварки трубы для подачи воздуха под давлением. Вот полный список модификаций:

Корпус двигателя R32, кодовая буква BUB

Поршни Rothe Motorsport с пониженным сжатием

Степень сжатия 8,5:1

Коленчатый вал с тщательной балансировкой и оптимизацией веса

Распределительные валы Schrick

Обработка головки блока цилиндров

Выпускные клапаны Rothe Motorsport

Выпускной коллектор Rothe Motorsport из чугуна

Впускной коллектор Rothe Motorsport

Турбонаддув Garret GT35

Впуск 80 мм, алюминиевые ручной сварки

Трубы подачи воздуха под давлением 60 мм, алюминиевые ручной сварки

Интеркулер Rothe Motorsport, ручной сварки

Труба с системой выхлопа Rothe Motorsport 89 мм из нержавеющей стали

Задний глушитель с управлением клапаном

Форсунки Rothe Motorsport

Воздушный канал Rothe Motorsport из стеклопластика

В этом загадочном Golf Mk6 было не только шестицилиндровое сердце. VW установила передние тормоза от Audi RS6 и 19-дюймовые колеса от Lamborghini. Кроме того, энергичный компактный хэтчбек получил набор подвески Bilstein B16 и немного модифицированный интерьер. Салон был обит Alcantara и имел обтянутую кожей приборную панель с контрастной декоративной строчкой.

Данные о производительности не разглашались, но автомобиль, вероятно, был бы настоящей ракетой, учитывая высокую мощность и относительно низкую массу в 3000 фунтов. Добавьте к этому полноприводную систему и семиступенчатую роботизированную коробку передач, и Golf VR6 (Mk6) стал бы настоящим "спящим гигантом". Модель пятого поколения с DSG разгонялась до 60 миль в час менее чем за шесть секунд, как показали испытания журналов тех лет. Представители VW сообщили, что этот неизвестный прототип способен разогнаться до более чем 155 миль в час.

Что касается дальнейшей судьбы автомобиля, его некоторое время использовали внутри компании, а затем он стал постоянным членом коллекции Volkswagen Classic. Немецкий бренд решил показать Golf VR6 (Mk6) в рамках празднования 50-летия модели. Он будет показан на GTI Fanfest в Вольфсбурге с 26 по 28 июля.

Тем временем, уникальный Golf недавно появился в видеоролике от Halle77 с участием главы VW Томаса Шефера. Прототип VR-6 был установлен на динамометре, где он выдал 457 л.с. и 392 фунт-футов крутящего момента, что немного меньше лошадиных сил, но немного больше крутящего момента по сравнению с заводскими показателями.

СтОтметим, что это не был последний Golf, построенный VW с двигателем VR-6. Когда мы рассматривали 10 наиболее интересных концепций на основе Golf, мы упомянули концепт Golf Design Vision GTI 2013 с VR-6, установленным на два турбонагнетателя для получения более 500 л.с. Несколько лет спустя, в 2015 году, был представлен концепт Golf GTI Supersport Vision Gran Turismo 2015 с VR-6, настроенным на 503 л.с.

Хотя Golf перешел на четырех- и трехцилиндровые двигатели после Mk6, ходят слухи, что VW хотела запихнуть в Mk8 пятицилиндровый мотор. Однако, по слухам, Audi отказалась, решив, что 2,5-литровый агрегат будет использоваться только в их компактных автомобилях RS. Тем не менее, пятицилиндровый мотор в итоге был установлен не в Audi, а в Cupra Formentor VZ5, использующий энергичный двигатель из Ингольштадта. Он также встречается в менее известном KTM X-Bow.

Серийные модели и прототипы VR6 не имеют самого большого двигателя, который когда-либо ставился VW в Golf. Этот титул принадлежит безумному концепту GTI W12-650 с 641 л.с., на основе поколения Mk5. Он был представлен в 2007 году с 6,0-литровым агрегатом от Bentley Continental GT, полным комплектом с двумя турбонагнетателями и передними тормозами от Audi RS4. Задний мост и тормоза были взяты из Lamborghini Gallardo.

На сегодняшний день Mk8 - последний из поколения Golf с двигателями внутреннего сгорания. VW уже объявила, что Mk9 будет полностью электрическим, когда он появится в 2028 году на платформе Scalable Systems Platform (SSP).