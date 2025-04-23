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Volkswagen представил на автосалоне в Шанхае кроссовер Tiguan L Pro.

SAIC и VW представили на Шанхайском моторшоу обновленный Tiguan L Pro с бензиновым турбомотором и качественной отделкой. Новая модель кроссовера пользуется популярностью среди китайских автолюбителей.
А
Антон Звонкий
23.04.2025, 11:31·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Компании SAIC и VW, которые успешно сотрудничают уже не первый год, представили на Шанхайском моторшоу обновленный кроссовер Tiguan L Pro. Эта модель получила приставку «L», которую в Китае традиционно получают популярные зарубежные иномарки, увеличившие размеры в соответствии с предпочтениями местных автолюбителей.

Tiguan L Pro оснащен бензиновым турбомотором объемом два литра и мощностью 186 или 220 л.с. В кроссовере использованы качественные материалы отделки, что делает его довольно роскошным. Также стоит отметить, что экран мультимедиа в новой модели стал крупнее, чем на автомобилях Jetta, производимых совместно с FAW, другим автогигантом Китая.

Официальных поставок Tiguan L Pro в Россию ожидать не приходится из-за наличия шильдика Volkswagen. Однако через параллельный импорт такие машины могут дойти до российских потребителей, если модель окажется востребованной. Обзорами новинки делятся на ТГ-канал No Limits.

Кроме того, на Шанхайское моторшоу был привезен еще один новый автомобиль - Exeed Dimensity с дроном на крыше от Chery.

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