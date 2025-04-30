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Volkswagen не сможет вернуться на завод в Калуге по договору.

Российские предприятия автопроизводства меняют владельцев: Volkswagen и Toyota отрываются, а Hyundai остается с опцией выкупа. Какие планы у мировых гигантов в российской автомобильной индустрии?
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
30.04.2025, 09:03·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Бросив бизнес в России в 2022 году, не все зарубежные автопроизводители приняли решение окончательно отрезать все связи. Некоторые компании оставили себе возможность выкупить активы через определенный период времени.

Volkswagen не пошел на создание фундамента для будущего возвращения. По данным ТГ-канала SHOT, Volkswagen больше не связан с предприятием в Калуге. Весь имущественный комплекс немецкого автогиганта перешел к AGR.

Подобная же ситуация сложилась с российским заводом Toyota. Открыв расторжение партнерских отношений с Россией, японцы не включили в договор условие о возможности выкупа петербургского предприятия. В настоящее время этот автозавод перешел под управление НАМИ.

Однако южнокорейский автопроизводитель Hyundai сохранил за собой право на обратный выкуп. Однако это право будет аннулировано в конце текущего года в соответствии с актуальными требованиями.

Ранее стало известно, что нераспроданных автомобилей на складах в России хватит на период от 3 до 5 месяцев продажи, в соответствии с оценками различных экспертов.

Фото: Carsweek.ru

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