Volkswagen дает старт новым электромобилям ID.Aura, ID. ERA, ID. EVO для доминации на китайском рынке.

На прошлой неделе на международном автосалоне был анонсирован инновационный электрический седан ID.Aura от компании Volkswagen, разработанный специально для китайского рынка. Подробности о технических характеристиках будут представлены 22 апреля в Шанхае на официальной премьере, а запуск модели на другие рынки запланирован на ближайшие годы.

Дизайн седана сохраняет черты современных автомобилей: эргономичный обтекаемый корпус, горизонтальные дневные ходовые огни, светодиодная полоса и закрытая решетка задней части.

Следует отметить, что модель ID.Aura станет первой, в которой будет использоваться CEA (Китайская Электронная Архитектура), и будет отличаться поддержкой искусственного интеллекта, увеличенной энергоэффективностью, быстрой зарядкой, а также рядом других полезных опций, включая автопарковку, автопилот, цифровую панель и многое другое.

Параллельно с ID.Aura будут представлены другие концептуальные электромобили: универсал-внедорожник ID. ERA и кроссовер с полным приводом ID. EVO. Volkswagen безусловно стремится завоевать долю рынка электромобилей в Китае, вытеснив крупные местные компании, такие как BYD и Xiaomi.

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