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Volkswagen дает старт новым электромобилям ID.Aura, ID. ERA, ID. EVO для доминации на китайском рынке.

Новый электроседан Volkswagen ID.Aura для Китая с премьерой в Шанхае 22 апреля. Комплекс инноваций и конкуренция с BYD и Xiaomi.
РедакцияР
Редакция
17.04.2025, 16:31·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

На прошлой неделе на международном автосалоне был анонсирован инновационный электрический седан ID.Aura от компании Volkswagen, разработанный специально для китайского рынка. Подробности о технических характеристиках будут представлены 22 апреля в Шанхае на официальной премьере, а запуск модели на другие рынки запланирован на ближайшие годы.

Дизайн седана сохраняет черты современных автомобилей: эргономичный обтекаемый корпус, горизонтальные дневные ходовые огни, светодиодная полоса и закрытая решетка задней части.

Следует отметить, что модель ID.Aura станет первой, в которой будет использоваться CEA (Китайская Электронная Архитектура), и будет отличаться поддержкой искусственного интеллекта, увеличенной энергоэффективностью, быстрой зарядкой, а также рядом других полезных опций, включая автопарковку, автопилот, цифровую панель и многое другое.

Параллельно с ID.Aura будут представлены другие концептуальные электромобили: универсал-внедорожник ID. ERA и кроссовер с полным приводом ID. EVO. Volkswagen безусловно стремится завоевать долю рынка электромобилей в Китае, вытеснив крупные местные компании, такие как BYD и Xiaomi.

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