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Обновленный кроссовер Talagon от Volkswagen: фото из Китая.

Новый Volkswagen Talagon: подробное обновление внешности и характеристики. Китайская версия большого кроссовера - цены, двигатели, дизайн.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
13.01.2025, 14:11·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Внимание общественности привлек новый облик крупного немецкого кроссовера Volkswagen Talagon после проведенного обновления. Автомобиль сохранил уникальный дизайн передних фар и радиаторной решетки без рамки. Однако, последняя стала более изящной, теперь напоминая решетку электрических автомобилей семейства I.D.

Дизайн воздухозаборников также был изменен, причем их внешний вид будет зависеть от выбранной комплектации. На задней части автомобиля появились новые задние фонари с интересным оформлением, разделенные тонкой хромированной полосой.

Габариты кроссовера немного увеличились: длина составляет 5168 мм, ширина - 2002 мм, а высота уменьшилась до 1792 мм. Колесная база осталась прежней - 2,98 метра. Обновленная модель Talagon теперь оснащена салоном на семь посадочных мест, в то время как у предыдущей версии была версия с шестью посадочными местами, о сохранении которой пока нет информации.

Фото: Carsweek.ru

Автомобиль Volkswagen Talagon комплектуется 2-литровым турбированным мотором EA888 пятого поколения мощностью 272 л.с. Также доступны два двигателя: 2-литровый с мощностью 186 и 220 л.с., а также 2,5-литровый мотор с 299 л.с. Покупатели смогут выбрать между передним и полным приводом, но трансмиссия будет единственной вариантной - 7-ступенчатая DSG.

Фото: Carsweek.ru

На китайских автомобильных выставках стоимость Volkswagen Talagon составляет от 262 до 362 тысяч юаней (от 3,59 до 4,95 миллионов рублей).

Ранее было объявлено, что новое поколение Volkswagen Transporter значительно напоминает Ford.

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