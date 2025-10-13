Volkswagen ID.4 получит новое имя и обновлённый дизайн: электрический Tiguan уже в пути

Volkswagen готовит масштабное обновление для своего электрического внедорожника ID.4. В следующем году модель сменит имя и будет представлена как Volkswagen ID. Tiguan.

Хотя Volkswagen ID.4 находится в продаже всего четыре года, ожидается, что новая версия под названием ID. Tiguan получит совершенно другую батарею. Помимо новейших аккумуляторных технологий, автомобилю обещают и свежий дизайн, детали которого уже просочились в эксклюзивных изображениях.

Причины столь серьезных перемен объяснил глава Volkswagen Passenger Cars Томас Шефер на автосалоне в Мюнхене. По его словам, «ID.4 — это наш самый продаваемый автомобиль, он должен оставаться в этом сегменте». Он также отметил, что ID.4 «должен быть приведён в соответствие с новым дизайнерским языком Volkswagen» и охарактеризовал грядущий внедорожник как «фантастическую машину».

Томас Шефер добавил: «ID.4 перейдет на платформу MEB+, с новой батареей, новыми ячейками; технология LFP и все связанные с этим инновации появятся в машине. Это будет огромный шаг вперед по сравнению с нынешней моделью».

Переход на аккумуляторы LFP (литий-железо-фосфатные) станет, по словам Шефера, «значительным прогрессом в плане себестоимости для Volkswagen». Это, как ожидается, позволит снизить цену базовых версий будущих моделей ID.