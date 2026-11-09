Volkswagen ID. Polo GTI окажется дороже Alpine A290 и Peugeot E-208 GTi

Volkswagen уже выпустил несколько электрических спортивных автомобилей с обозначением GTX. Однако первым представителем марки, получившим культовое имя GTI, стал новый ID. Polo GTI стоимостью £35,295.

На континенте ID. Polo GTI уже доступен для заказа, но в Великобритании электрический хот-хэтч пока не поступил в продажу. Приём заказов здесь начнётся до конца года, а первые поставки ожидаются в начале 2027 года.

Модель GTI оснащена той же батареей ёмкостью 52kWh, что и другие версии ID. Polo. Поэтому автомобиль также может претендовать на государственный грант Electric Car Grant, который способен снизить стоимость на £1,500. Пока же GTI на £2,300 дороже нынешней топовой версии ID. Polo — 52kWh Style Launch Edition.

ID. Polo GTI также окажется дороже самой дорогой версии GTS модели Alpine A290, стоимость которой составляет £34,245, и нового Peugeot E-208 GTi за £34,995.

ID. Polo представили через 50 лет после появления первого Golf GTI. Новый автомобиль развивает вдвое больше мощности и крутящего момента, чем модель 1976 года. Как и оригинальный автомобиль, он получил передний привод. Электромотор APP290 развивает 223bhp и 290Nm крутящего момента. С места до 62mph новинка разгоняется за 6.8 секунды, тогда как оригинальному Golf GTI требовалось 9.2 секунды.