Volkswagen предпочитает, чтобы его автомобили не выглядели слишком «агрессивно»

Современный дизайн большинства спортивных автомобилей довольно агрессивен. Злые глаза, массивные решетки, спойлеры и расширители крыльев - в изобилии. Но Volkswagen не стремится, чтобы его автомобили были настолько агрессивными. В интервью с изданием Top Gear главный дизайнер Volkswagen, Энди Миндт, заявил, что нет ничего плохого в том, чтобы дизайн был немного дружелюбнее.

"Я считаю, что большинству людей не хочется быть самыми крутыми или выглядеть агрессивно в обществе," - сказал он. "Они хотят выглядеть стильно, иметь хороший внешний вид и при этом быть счастливыми и оптимистичными. Зачем быть агрессивными? Наша концепция - быть приятными парнями".

Фото: Motor1.com

В целом дизайн автомобилей Volkswagen в последнее время был довольно дружелюбным. У модели ID.Buzz есть характерные злые глаза Volkswagen, но в остальном - это привлекательная ретро-эстетика. Большинство кроссоверов Volkswagen тоже довольно дружелюбны, а GLI и GTI, даже с их фарами, направленными вниз, и довольно крупными решетками, не выглядят настолько злыми среди конкурентов.

Миндт также отметил, что компания работает над улучшением интерьеров следующего поколения. Салоны, по его словам, станут еще лучше за счет "вытеснения" дешевых элементов отделки и увеличения затрат на высококачественные материалы.

"Мы собираемся избавиться от дешевых пластиковых материалов и вместо этого вложить деньги в ткани и улучшение качества," - сказал он. "Это поможет сэкономить деньги и позволит использовать их в других целях".

Недавно Volkswagen представил в США Golf R 2025 и Jetta GLI 2025, но планирует выпустить еще больше продуктов в ближайшие годы. Наверное, одним из самых ожидаемых новых автомобилей Volkswagen станет электрический GTI, который, как заявляет компания, будет "более захватывающим" по сравнению с бензиновой версией.