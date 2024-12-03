Volkswagen изменит подход к разработке новых моделей

Автопроизводитель Volkswagen из Германии переживает период экономических трудностей, вынужденный провести оптимизацию своей деятельности. Это включает в себя не только сокращение числа сотрудников, уменьшение заработной платы и даже закрытие заводов, но также и уменьшение расходов на различные направления, включая разработку новых моделей автомобилей.

Кай Грюниц, руководитель отдела технического развития Volkswagen Group, сообщил журналистам о планах компании по экономии средств. В рамках этих планов Volkswagen сокращает время, необходимое на создание новой модели, до 30–36 месяцев.

По словам Грюница, если бы Volkswagen придерживалась своего прежнего графика, затрачивая 4-5 лет на выпуск новой машины на рынок, то к моменту запуска она уже была бы устаревшей.

Для ускорения процесса разработки новых моделей Volkswagen планирует сократить число реальных тестирований. Уже в 2024 году компания сократила на 40% количество прототипов, однако топ-менеджеры уверяют, что это не отразится на качестве автомобилей, так как производитель увеличил использование виртуальных испытаний для компенсации уменьшения реальных автомобилей для тестирования.

«Теперь мы можем управлять всей цепочкой разработки с помощью цифрового прототипа, сокращая процесс разработки продукта и снижая затраты, не жертвуя при этом качеством тестирования», — подчеркнул Кай Грюниц.

В рамках оптимизации расходов Volkswagen также намерен отказаться от внедрения в свои автомобили ряда функций, несущественных для клиентов, и сконцентрироваться на действительно полезных опциях. Компания больше не будет добавлять новые функции только ради количества.

Недавно Volkswagen отменил планы по строительству завода стоимостью 2 миллиарда евро, который позволял бы производить автомобили всего за 10 часов.

Вместо этого руководство концерна планирует значительно сократить время производства на уже существующих заводах, обновив оборудование. Увеличение эффективности производства также предполагается через более тесное сотрудничество с поставщиками.

Тем временем в России местные дилеры сталкиваются с проблемой продаж автомобилей, включая модели Volkswagen, уже на протяжении двух лет. Причины этого и ситуацию на рынке автомобилей подробно разбирали журналисты «Автоновости дня».